快訊／普丁提議下次峰會「莫斯科見」　川普未拒絕

▲美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）15日在阿拉斯加會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁15日在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）結束雙邊會談，兩人都形容會議「極具成果」，但未達成最終協議。普丁更在會中拋出提議，希望下一場峰會能在俄羅斯首都莫斯科舉行，川普雖承認此舉將引發爭議，但並未直接拒絕，留下進一步發展的空間。

「重大進展」但協議仍未定案

川普（Donald Trump）會後表示，他與普丁「取得了一些進展」並達成「重大突破」，但強調「沒達成協議前，一切都不算數」。他透露，將致電北約（NATO）盟國與相關人士，並會聯繫烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）告知會議情況，「最終還是要由他們來決定」。

他強調，這場會議「極具成果，許多重點已達成共識」，但雙方還未完全達成協議，「我們有很大的機會能完成」。

川普自曝與普丁關係良好

川普回顧兩人過往互動，稱自己一直與普丁保持「非常好的關係」，但在第一任期時，曾因「通俄門」調查受阻。他表示，「我們過去有過很多場艱難但良好的會議，只是那場『俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯』的鬧劇讓事情更難處理，但他理解這一點」。

普丁：同意確保烏克蘭安全

普丁（Vladimir Putin）則在記者會上指出，他同意川普的觀點，必須確保烏克蘭的安全，並表態願意在這方面努力，「我希望我們今天達成的協議，能讓我們更接近這個目標，為烏克蘭和平鋪路」。

提議下一場峰會移師莫斯科

普丁更拋出新提議，希望下一次與川普的峰會能在莫斯科舉行，他甚至用英文直接提出邀請。對此，川普笑言「這提議挺有意思，我可能會因此被罵，但我不排除這個可能性」。

會議細節仍成謎

兩人在發表簡短聲明後，並未接受記者提問，隨即一同離開會場。雖然雙方均形容會談「正面」，但外界仍無從得知具體談判內容。

