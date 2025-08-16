　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美俄峰會開始前幾小時　澤倫斯基指控「俄軍仍在殺戮」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基透露會議內容。（圖／路透）

▲美俄峰會前夕，烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄羅斯仍在侵略、殺戮。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）已乘坐空軍一號，前往阿拉斯加安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普丁舉行會晤，這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美俄兩國領導人首次面對面會談。不過在會談前，烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄羅斯在峰會這一天仍在烏克蘭展開殺戮。

綜合外媒報導，川普與普丁都希望可以在這次峰會取得重大進展，但川普強調，如果普丁完全不肯讓步，他可能會在峰會開始後的幾分鐘內，就認定談判破局。克里姆林宮則透露，峰會至少會進行6到7小時。這次會面也是普丁自2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，首次踏上西方國家領土。

俄軍近日在俄烏戰場上取得了多項進展，普丁因此在談判中擁有更多籌碼。川普在空軍一號上接受隨行媒體訪問時也說，雙方都有一定程度的「尊重」，他認為這次談判應該會取得一些成果。

烏克蘭總統澤倫斯基則未被同意加入這次會談，且他在會談前也已拒絕川普向烏克蘭施壓割讓俄方占領領土的提議，美俄峰會開始前幾個小時，他更在社群平台發布影片，指控未釋出任何結束戰爭的訊號，「他們在談判當天仍在殺戮」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布「半導體關稅」最高飆到300％　未來2周內制定
愛喝這款健康飲品「中風機率大增」！醫：女性更明顯
大牙發文　19字洩離婚心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普、普丁又見面了！邀他搭同輛防彈車　2人笑握手畫面曝光

快訊／美俄峰會登場　川普：我不替烏談判，是要他們坐上談判桌

美俄峰會開始前幾小時　澤倫斯基指控「俄軍仍在殺戮」

亞航無預警「仁川改降金浦」！乘客看窗外傻眼　航空公司回應了

辣網美開副本當「職業小三」！收費15萬測試男友忠誠度...訂單爆滿

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

最高恐到300％！川普宣布「半導體關稅」未來2周內制定

雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

美國移民局突襲！男子逃跑衝上高速　下一秒慘遭撞飛亡

芝加哥臉書直播竟拍下死亡過程！他驚恐舉起雙手　衝出車外遭槍殺

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

快訊／川普、普丁又見面了！邀他搭同輛防彈車　2人笑握手畫面曝光

快訊／美俄峰會登場　川普：我不替烏談判，是要他們坐上談判桌

美俄峰會開始前幾小時　澤倫斯基指控「俄軍仍在殺戮」

亞航無預警「仁川改降金浦」！乘客看窗外傻眼　航空公司回應了

辣網美開副本當「職業小三」！收費15萬測試男友忠誠度...訂單爆滿

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

最高恐到300％！川普宣布「半導體關稅」未來2周內制定

雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

美國移民局突襲！男子逃跑衝上高速　下一秒慘遭撞飛亡

芝加哥臉書直播竟拍下死亡過程！他驚恐舉起雙手　衝出車外遭槍殺

快訊／川普、普丁又見面了！邀他搭同輛防彈車　2人笑握手畫面曝光

快訊／美俄峰會登場　川普：我不替烏談判，是要他們坐上談判桌

任天堂新專利曝出「釣魚搖桿」有望成真　玩家體驗更升級

美國台灣形象展在新科技物流重鎮達拉斯展出　參展商翻倍達150家

美俄峰會開始前幾小時　澤倫斯基指控「俄軍仍在殺戮」

亞航無預警「仁川改降金浦」！乘客看窗外傻眼　航空公司回應了

林逸欣婚禮小物秒殺缺貨！林爸爸診所加「1規則」　補貨時間曝

詐欺犯拍片喊「判決書當履歷表」找到人了！　檢方要撤銷他的假釋

正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

巴菲特再出手！聯合健康股價「飆升13%」　創5年最佳單日漲幅

見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？

國際熱門新聞

川普：半導體關稅最高可能到300％

普丁10年首訪美　川普：賭注很大

性感網紅收費15萬「測試男友忠誠度」

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

日2縣大旱災辦祈雨儀式　6天後暴雨成災

魔鏡號停公園！　AV女優活動炎上

男乳頭痛到流膿　檢查驚見「胸腔插刀」

老婆叫我買這個：到底什麼鬼？　老公買香腸被打槍

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

找到遺體！登山客遭熊攻擊被拖走　發現血跡

標榜可沖！1物千萬別丟馬桶　恐致堵塞

更多熱門

相關新聞

川普：半導體關稅最高可能到300％

川普：半導體關稅最高可能到300％

美國總統川普15日準備搭空軍一號前往阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會面前，他在機場向媒體表示，他將在未來兩周內制定半導體的關稅，最高可能達到200%或300%。

普丁10年首訪美　川普：賭注很大

普丁10年首訪美　川普：賭注很大

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁

空襲來了也不怕　烏克蘭橘貓帶主人避難

空襲來了也不怕　烏克蘭橘貓帶主人避難

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯川普普丁

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

川普：半導體關稅最高可能到300％

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

雲豹養賴品妤？總座急發內部信澄清

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴傻眼了

家長「偷渡小孩」看鬼滅還罵人　影城怒了

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面