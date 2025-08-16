美俄峰會開始前幾小時　澤倫斯基指控「俄軍仍在殺戮」

▲美俄峰會前夕，烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄羅斯仍在侵略、殺戮。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）已乘坐空軍一號，前往阿拉斯加安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普丁舉行會晤，這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美俄兩國領導人首次面對面會談。不過在會談前，烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄羅斯在峰會這一天仍在烏克蘭展開殺戮。

綜合外媒報導，川普與普丁都希望可以在這次峰會取得重大進展，但川普強調，如果普丁完全不肯讓步，他可能會在峰會開始後的幾分鐘內，就認定談判破局。克里姆林宮則透露，峰會至少會進行6到7小時。這次會面也是普丁自2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，首次踏上西方國家領土。

俄軍近日在俄烏戰場上取得了多項進展，普丁因此在談判中擁有更多籌碼。川普在空軍一號上接受隨行媒體訪問時也說，雙方都有一定程度的「尊重」，他認為這次談判應該會取得一些成果。

烏克蘭總統澤倫斯基則未被同意加入這次會談，且他在會談前也已拒絕川普向烏克蘭施壓割讓俄方占領領土的提議，美俄峰會開始前幾個小時，他更在社群平台發布影片，指控未釋出任何結束戰爭的訊號，「他們在談判當天仍在殺戮」。