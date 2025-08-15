雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

▲川普與普丁預計15日在阿拉斯加州舉行會談。（資料照／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）15日搭乘「空軍一號」離開華府，前往阿拉斯加安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行高層峰會。這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩國領導人首次面對面會談，外界認為可能對烏克蘭戰爭的未來走向產生關鍵影響。川普也在啟程前於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文直言「賭注很大！」

綜合外媒報導，白宮表示，會談將於當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）在埃爾門多夫—理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行，討論焦點是促成烏克蘭停火的可能性。川普此行由國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及中情局局長雷克里夫等核心幕僚陪同，會後雙方將召開聯合記者會。

在飛往阿拉斯加途中，川普透露普丁帶了「很多商界人士」隨行，並強調「戰爭結束前不會做生意，殺戮必須停止」。至於是否會在會議中討論領土交換，他表示「會討論，但應讓烏克蘭自己決定」，並補充「我不是替烏克蘭談判的」。

阿拉斯加當地對這場「雙普會」反應不一。部分居民表達對普丁的不信任，質疑其談判誠意，甚至有群眾揮舞烏克蘭國旗抗議，呼籲將普丁逮捕；也有人態度淡然，稱只是想「看看駝鹿」。另有居民希望會晤能加速戰爭終結，避免更多平民流離失所。

據美媒NBC引述官員消息，普丁抵達時，美方將鋪上紅毯，由川普親自迎接。不過截至14日晚間，川普並未安排在峰會前與烏克蘭總統澤倫斯基或歐洲領袖通話，引發外界猜測其外交策略。