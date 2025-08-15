　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲川普與普丁預計15日在阿拉斯加州舉行會談。（資料照／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）15日搭乘「空軍一號」離開華府，前往阿拉斯加安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行高層峰會。這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩國領導人首次面對面會談，外界認為可能對烏克蘭戰爭的未來走向產生關鍵影響。川普也在啟程前於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文直言「賭注很大！」

綜合外媒報導，白宮表示，會談將於當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）在埃爾門多夫—理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行，討論焦點是促成烏克蘭停火的可能性。川普此行由國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及中情局局長雷克里夫等核心幕僚陪同，會後雙方將召開聯合記者會。

在飛往阿拉斯加途中，川普透露普丁帶了「很多商界人士」隨行，並強調「戰爭結束前不會做生意，殺戮必須停止」。至於是否會在會議中討論領土交換，他表示「會討論，但應讓烏克蘭自己決定」，並補充「我不是替烏克蘭談判的」。

阿拉斯加當地對這場「雙普會」反應不一。部分居民表達對普丁的不信任，質疑其談判誠意，甚至有群眾揮舞烏克蘭國旗抗議，呼籲將普丁逮捕；也有人態度淡然，稱只是想「看看駝鹿」。另有居民希望會晤能加速戰爭終結，避免更多平民流離失所。

據美媒NBC引述官員消息，普丁抵達時，美方將鋪上紅毯，由川普親自迎接。不過截至14日晚間，川普並未安排在峰會前與烏克蘭總統澤倫斯基或歐洲領袖通話，引發外界猜測其外交策略。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定
懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　澳鄰居目睹
家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？
魔鏡號停公園　AV女優活動炎上！家長抗議了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

最高恐到300％！川普宣布「半導體關稅」未來2周內制定

雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

美國移民局突襲！男子逃跑衝上高速　下一秒慘遭撞飛亡

芝加哥臉書直播竟拍下死亡過程！他驚恐舉起雙手　衝出車外遭槍殺

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁　峰會前不與澤倫斯基通話

楊柳颱風「屌炸台灣」紅到國外！氣象圖瘋傳　全網歪樓：尺寸驚人

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

最高恐到300％！川普宣布「半導體關稅」未來2周內制定

雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

美國移民局突襲！男子逃跑衝上高速　下一秒慘遭撞飛亡

芝加哥臉書直播竟拍下死亡過程！他驚恐舉起雙手　衝出車外遭槍殺

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

持刀弒父！日15歲少年自首稱「我砍了我爸」　48歲醫倒血泊亡

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁　峰會前不與澤倫斯基通話

楊柳颱風「屌炸台灣」紅到國外！氣象圖瘋傳　全網歪樓：尺寸驚人

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

傳川普政府擬用晶片法入股Intel　股價一度大漲5.3%

婚姻經營有方法！「高幸福夫妻」都有3個共同習慣

林采緹自爆「小時候被霸凌」　昔門牙蛀黑、留西瓜皮黑歷史曝

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

欠稅欠罰822萬　台南蔡男拒繳遭法院裁准管收

帝舵表藍面鑽錶優雅登場　不到20萬擁雙色款

台南佳里透天厝煮食忘關火！　屋主急滅火保住全家

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

若想要「台大醫師」名號！蒼藍鴿曝醫科讀哪非關鍵：這2招容易得多

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

國際熱門新聞

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

標榜可沖！1物千萬別丟馬桶　恐致堵塞

真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

老婆叫我買這個：到底什麼鬼？　老公買香腸被打槍

川普：半導體關稅最高可能到300％

男乳頭痛到流膿　檢查驚見「胸腔插刀」

找到遺體！登山客遭熊攻擊被拖走　發現血跡

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

更多熱門

相關新聞

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

受川普關稅帶動AI拉貨效應影響，主計總處今（15）日公告最新經濟預測，受到台灣出口大爆發影響，2025年經濟成長率（GDP）大幅上調1.35個百分點至4.45%，但明年GDP估不保3，來到2.81%。

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁

川普傳將「鋪紅毯」親自迎接普丁

阿拉斯加示威　要求川普「別向普丁讓步」

阿拉斯加示威　要求川普「別向普丁讓步」

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」

普丁攜經濟團赴美　以貿易合作誘川普挺俄

普丁攜經濟團赴美　以貿易合作誘川普挺俄

關鍵字：

川普普丁

讀者迴響

熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

更多

最夯影音

更多

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面