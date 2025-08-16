速食店周末限定優惠　必勝客大比薩半價、肯德基炸雞桶6折

▲3大速食店周末優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末好康來了！《ETtoday新聞雲》整理3家速食店限定優惠，包括肯德基炸雞桶下殺6折、必勝客大比薩只要半價，達美樂則有4大優惠包括和牛堡排火山披薩套餐優惠53折起、買2個大披薩送可樂等。

▲達美樂和牛堡排火山披薩限時下殺53折起。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基即日起至8月17日祭出「7塊雞狂嗑桶299元」超殺優惠，內含7塊經典咔啦脆雞特價只要299元，相當於原價6折，優惠代碼為40337。

●必勝客

必勝客本周末（8月16日、8月17日）「外帶單點大比薩半價」，優惠口味包括BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低只要277元就能吃到13吋比薩1個。

●達美樂

達美樂本周末有4大限時優惠，包括「買2個大披薩送可樂」，凡購買經典／招牌系列大披薩任選2款特價598元，加碼送1.25L大可樂，還有蜂蜜熔岩披薩馬芬3入119元、大披薩加購爆脆餅皮特價70元。

另外，和牛堡排火山披薩套餐優惠53折起，包括和牛堡排輕享套餐特價888元，內含和牛堡排火山大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥1份+1.25L大可樂；和牛堡排澎派套餐特價1399元，內含和牛堡排火山大披薩1個+青花椒雞塊1份+香烤雞條1份+蝴蝶酥1份+1.25L大可樂；和牛堡排澎派套餐特價1399元，內含和牛堡排火山大披薩1個+大披薩（經典／招牌口味任選）1個+可可火山披薩1個+青花椒雞塊一份+1.25L 大可樂。