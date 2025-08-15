台中28歲男菸齡10年突胸痛！衝醫院確診急性心肌梗塞

▲28歲謝男（中）菸齡超過10年，今年6、7月出現胸悶胸痛，求診發現是急性心肌梗塞。（圖／台中醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名謝姓男子年僅28歲，但菸齡超過10年且習慣晚睡，今年6、7月突然出現胸悶、胸痛，經運動未見改善，趕緊與太太直奔醫院求診，台中醫院急診與重症醫療團隊檢查後，確定謝男是急性心肌梗塞，緊急進行心導管手術並裝上支架，才搶回一命。

台中醫院心臟內科黃聖瑋醫師表示，謝男平均兩天抽一包菸，菸齡超過10年，由於謝父曾經在30多歲時心肌梗塞，加上當天患者到院後主訴胸悶、胸痛症狀疑似心肌梗塞，經進一步心導管檢查，確定是右冠狀動脈阻塞，緊急採用健保給付的心臟支架打通血管，隔天順利出院；一個月後回診追蹤，狀況穩定。

▲台中醫院心臟內科黃聖瑋醫師說明患者到院時右冠狀動脈阻塞（箭頭處）的狀況。（圖／台中醫院提供）



謝男受訪指出，「當時只覺得自己胸很痛，想要趕快找醫師幫忙，但是越騎雙手越無力，到急診室立即衝進去求救！」謝男回憶當時到醫院車程不到10分鐘，對他來說卻宛如10小時，騎到後來雙手幾乎不聽使喚，進入急診室他大口拼命呼吸，「我很怕吸不到氣，一睡不起，老婆怎麼辦？」

謝男說，自己從事保全工作，有時因為排班要日月顛倒，作息比較紊亂，今年初，一個30歲的同事就發生心肌梗塞，讓他有所警覺，所以這次持續胸悶胸痛兩周後的大發作，他才毫不遲疑立即騎車到急診室求救，「或許是去年發心留長髮要捐髮幫助癌症化療朋友，一個善念讓我可以即時就醫並獲救！」現在他也已經戒菸，不敢再抽。

黃聖瑋表示，台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟，上月中旬前往印尼參賽期間疑因心肌梗塞猝世，享年40歲，引發各界對年輕人也可能心肌梗塞威脅生命議題的重視；提醒民眾，心肌梗塞不分季節、不分年齡，尤其是有糖尿病、高血壓、高血脂家族病史民眾，平時要注意控制血壓，如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀應該立即就醫，避免延誤治療危及生命。