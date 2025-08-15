中國律師自稱法務「想在台中打官司」遭檢傳訊　今天火速離境

▲一名中國籍律師替奧地利籍腳踏車公司與我國宥博公司進行訴訟，引起關注，檢方昨日複訊後劉男請回。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

奧地利籍腳踏車公司Baren Bike GmbH與我國自行車零件商宥博公司，因6800萬貨款至台中地院打民事訴訟。宥博委任蔡姓律師卻指出，對造劉姓律師竟然是中國籍，引起譁然。檢方昨日傳訊劉男，該男子自稱自己只是該公司法務，檢方偵訊後諭知請回，而劉男已於今日離境。

宥博公司委任蔡姓律師先前指出，在台中地院開庭時，驚見中國籍律師擔任對造的訴訟代理人，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。但《律師法》明文規定，在台灣執業律師業務，必須具備台灣律師資格，外國律師需經過許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟，中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐怕已經屬於違法。

台中地院說明，該案民事訴訟被告為奧地利某公司，委任無台灣律師資格的劉姓大陸男子為訴訟代理人。劉男於開庭時，表明是以受僱於被告公司的法務人員，希望擔任訴訟代理人，因劉無台灣籍師資格，且未能提出相關佐證，該案審判長未許可其代理，並就原告訴訟代理人提出質疑之事項，命劉男補正資料，該案昨日並未進行本案訴訟審理程序，特此澄清。

據了解，檢方分案後，已經傳訊劉男，發現他確實是收到地院民事庭寄發通知書後，向移民署申請入境許可。13日該庭法官為了釐清「是否得被許可在臺灣擔任被告之訴訟代理人」，命劉男補正相關證明。

檢方指出，為審慎認定《律師法》第127條刑事責任之構成要件，將持續調查劉男補正結果及法官最終裁定，為合法、妥適之處理。另一方面，昨日訊後，劉男請回，預計今日離境。