　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中國律師自稱法務「想在台中打官司」遭檢傳訊　今天火速離境

▲▼台中司法大廈包含台中地檢署與台中地方法院。（圖／ETtoday資料照）

▲一名中國籍律師替奧地利籍腳踏車公司與我國宥博公司進行訴訟，引起關注，檢方昨日複訊後劉男請回。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

奧地利籍腳踏車公司Baren Bike GmbH與我國自行車零件商宥博公司，因6800萬貨款至台中地院打民事訴訟。宥博委任蔡姓律師卻指出，對造劉姓律師竟然是中國籍，引起譁然。檢方昨日傳訊劉男，該男子自稱自己只是該公司法務，檢方偵訊後諭知請回，而劉男已於今日離境。

宥博公司委任蔡姓律師先前指出，在台中地院開庭時，驚見中國籍律師擔任對造的訴訟代理人，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。但《律師法》明文規定，在台灣執業律師業務，必須具備台灣律師資格，外國律師需經過許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟，中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐怕已經屬於違法。

台中地院說明，該案民事訴訟被告為奧地利某公司，委任無台灣律師資格的劉姓大陸男子為訴訟代理人。劉男於開庭時，表明是以受僱於被告公司的法務人員，希望擔任訴訟代理人，因劉無台灣籍師資格，且未能提出相關佐證，該案審判長未許可其代理，並就原告訴訟代理人提出質疑之事項，命劉男補正資料，該案昨日並未進行本案訴訟審理程序，特此澄清。

據了解，檢方分案後，已經傳訊劉男，發現他確實是收到地院民事庭寄發通知書後，向移民署申請入境許可。13日該庭法官為了釐清「是否得被許可在臺灣擔任被告之訴訟代理人」，命劉男補正相關證明。

檢方指出，為審慎認定《律師法》第127條刑事責任之構成要件，將持續調查劉男補正結果及法官最終裁定，為合法、妥適之處理。另一方面，昨日訊後，劉男請回，預計今日離境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人
400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因
快訊／LINE「1功能」不關了　宣布延至明年
快訊／白狼之子跑了！　發布通緝
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！　預計搭2.5升油
台南2女國中生帶球棒校門堵人！　師生嚇壞
周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

快訊／高雄水公司員工停車場遭蜜蜂螫傷　2人緊急送醫

16歲嫩妹拍「160部活春宮」前男友亂分享　網狼狠詐下場曝

告白女同事被拒！狂傳求愛訊息「先試車、來睡覺」　色阿伯慘了

白狼之子張瑋跑了！侵占公款逃漏稅拒入監服刑　遭2地檢署通緝

中國律師自稱法務「想在台中打官司」遭檢傳訊　今天火速離境

正妹淪車手收50萬元！警扮投資客逮人　驚見「喪屍菸彈」下場慘

告密「載妹子去搭車」…害麻吉跟女友吵翻！抓耙男挨揍提告還敗訴

準大學生為拍日落美景爬電塔慘死　父母女友桃殯悲痛認屍

自小客車猛衝路邊！貨車被「舉高高」畫面曝　竟是吸毒釀禍

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

快訊／高雄水公司員工停車場遭蜜蜂螫傷　2人緊急送醫

16歲嫩妹拍「160部活春宮」前男友亂分享　網狼狠詐下場曝

告白女同事被拒！狂傳求愛訊息「先試車、來睡覺」　色阿伯慘了

白狼之子張瑋跑了！侵占公款逃漏稅拒入監服刑　遭2地檢署通緝

中國律師自稱法務「想在台中打官司」遭檢傳訊　今天火速離境

正妹淪車手收50萬元！警扮投資客逮人　驚見「喪屍菸彈」下場慘

告密「載妹子去搭車」…害麻吉跟女友吵翻！抓耙男挨揍提告還敗訴

準大學生為拍日落美景爬電塔慘死　父母女友桃殯悲痛認屍

自小客車猛衝路邊！貨車被「舉高高」畫面曝　竟是吸毒釀禍

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

標榜可沖水！這1物千萬別丟馬桶　大廠也搖頭：恐致堵塞故障

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

蕭煌奇遇到對手了！　「帶李炳輝視力檢查」遭噴地獄梗：我就中風啊

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」　暗示可能達成核協議

日本首相二戰終戰80週年致詞　時隔13年再提「反省」

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

郁方爆料家中父子復仇記！　兒半夜炫耀「得5獎可能合照黃仁勳」

台中港工作船渠整改建　提升風電運維基地船舶量能

【心碎柯基】小短腿飛奔以為要散步...結果只是去拿外送

社會熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

才說「不可能只賠30萬」客運撞死女大生：多給3萬

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

高雄左營27歲女深夜12樓墜下　掉落花圃身亡

通緝白狼之子張瑋　判刑1年定讞後落跑

準大學生爬電塔拍日落慘死　高大成揭真相

更多熱門

相關新聞

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

2025 FIBA亞洲盃4強名單今（15日）全數揭曉，紐西蘭在8強戰締造本屆最大逆轉戲碼，從落後22分的絕境殺出，最終以90比86擊敗黎巴嫩，闖進準決賽將對決擊退南韓的中國隊。

美政府入股英特爾　台積電這下「更危險」！

美政府入股英特爾　台積電這下「更危險」！

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內

手癢亂按緊急停機鈕！警赴「出沒站」逮人

手癢亂按緊急停機鈕！警赴「出沒站」逮人

七期百坪「奎克咖啡」找到新租客　餐飲大咖租金砍8折進駐

七期百坪「奎克咖啡」找到新租客　餐飲大咖租金砍8折進駐

關鍵字：

台中中國律師訴訟請回

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面