郭智輝被爆赴「快樂在一起」晚宴　王世堅不想評：可能馬上就那個了

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員侯漢廷稱經濟部長郭智輝在對等關稅「20+N」公告當天下午4點40分在福容飯店主持「當我們快樂在一起」的宴會，並在現在停留3個小時。對此，綠委王世堅今（15日）受訪時表示，實在不願意評論郭智輝了，這個人表現好一段時間馬上就犯老毛病，勸郭智輝，不管是不是過陣子就要走，做一天和尚敲一天鐘，一場餐會能促進台美關係也可能毀了經濟部好不容易得到的成績，「我不願意多評論，他可能馬上就那個了」。

侯漢廷14日曬出多張照片爆料，在8/1公告20%+N當晚，郭智輝不思反省，竟在福容大飯店設宴，主題是「當我們快樂在一起」，而經濟部先是聲稱，部長受醫界友人邀請出席，僅短暫致意即離席。遭到侯漢廷爆料「郭智輝待了3個小時」後，經濟部強硬回擊，請侯議員提出證據，勿再以錯誤資訊誤導大眾，倘若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。

對此事，王世堅表示，實在不願意評論郭智輝了，這個人表現好一段時間馬上就犯老毛病，這非常不好，此時此刻不只面對國內問題，還有對美交涉部分，實在無法了解郭智輝過去生活習性、社交習慣，但不管過去怎麼樣，此時此刻就應該有所收斂才對。

王世堅指出，勸郭智輝，不管是不是過陣子就要走，做一天和尚敲一天鐘，尤其在任時一言興邦，一言喪邦。一場對的餐會如果促進台美關係、私下宴請美方，那是對的應酬，同樣一場餐會也可能就毀了你、毀了經濟部大家好不容易得到的成績，選在那樣時刻就不對，我不願意多評論，他可能馬上就那個了。

