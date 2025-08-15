白狼之子張瑋跑了！侵占公款逃漏稅拒入監服刑　遭2地檢署通緝

▲張安樂的兒子張瑋侵占公司千萬款項遭判刑定讞卻逃亡拒不入監。（ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

白狼張安樂之子張瑋從2013年起，侵占華夏大地旅行社上千萬元，還以旅行社名義長期租車給統促黨無償使用，又用張安樂當人頭申報員工薪資，藉此逃漏稅，法院依9個罪名共判刑3年1月，其中1年刑期不得易科罰金，但全案確定後，應該報到發監的張瑋卻人間蒸發，台北地檢署已對張瑋發布通緝。

據了解，張瑋也因其他案件，遭檢園地檢署發布通緝，但案情尚不得而知。

台北地檢署偵辦中華統一促進黨違法收受政治獻金案，查出張瑋和妻子王姝茵經營的華夏大地旅行社，從2015年起，長期租用10輛小發財車，讓統促黨無償使用，截至2018年12月的租金已達447萬5440元，性質上就是捐贈政黨，但統促黨和華夏大地都沒有依《政治獻金法》申報，連續4年由旅行社申報為公司租賃支出。

另外，張瑋夫妻長期侵占華夏大地旅行社公款1389萬元，拿去償還個人信用卡、車貸，又從2015年到2017年間，以張安樂當人頭，申報員工薪資支出，藉此逃漏稅71萬餘元。高院2024年依《公司法》、《商業會計法》共9罪，合計將張瑋判刑3年1月，張安樂因未設立專戶就接受政治獻金，判刑8月、得易科罰金，王姝茵則因犯罪情節較輕，獲判緩刑4年。

最高法院2024年底駁回上訴，張瑋判決部分確定，所犯9罪中，業務侵占罪被判刑1年，不得易科罰金，但台北地檢署檢察官通知張偉到案執行時，發現張瑋屢次傳拘不到，懷疑張瑋早已棄保潛逃，已正式發布通緝。