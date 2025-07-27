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高雄竊盜犯拒檢逃竄闖國小　竟持美工刀自殘！警奪刀壓制送醫

記者吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區今天（27日）下午驚傳一起竊盜通緝犯拒捕自傷事件。一名38歲王姓男子因涉嫌腳踏車竊盜案且身揹多項通緝，在警方巡邏發現欲上前盤查時，竟加速逃逸並闖入附近國小，隨後更持美工刀劃傷自己頸部。所幸警方迅速反應將其壓制並送醫，王男經救治後無生命危險。

▲▼警方查扣王男偷竊的腳踏車。（圖／記者吳世龍攝）

▲王姓男子身揹多項通緝，警方欲上前盤查，他竟加速逃逸並闖入附近國小，並持美工刀劃傷頸部。（圖／記者吳世龍翻攝）

苓雅分局警組今天下午1時50分偵辦一起腳踏車竊盜案，循線追查至中正、尚義街口時，發現失竊腳踏車。在附近查訪時，警方發現了涉案的王姓男子。下午2點多，凱旋派出所員警在中正路一帶巡邏時，也注意到這名騎腳踏車、身穿白色上衣的男子行跡可疑，於是上前表明身分準備攔查。

不料，王男見警方上前，突然加速騎走拒絕受檢，並一路衝進附近一所國小。王男逃進校園後，一路跑到教室走廊，警方緊追在後，雙方形成緊張對峙。沒想到，王男竟突然從身上掏出一把美工刀，朝自己脖子劃下，當場鮮血直流。

在場員警見狀，立刻上前將刀搶下並將王男壓制在地，隨即緊急聯繫119協助。隨後，警消合力將受傷的王男抬上擔架，緊急送往醫院搶救。所幸，王男經治療後已無生命危險，意識清楚。警方也將其使用的美工刀帶回派出所作為證物。

▲▼警方查扣王男偷竊的腳踏車。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼警方將王姓男子偷竊的腳踏車帶回偵辦。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼警方查扣王男偷竊的腳踏車。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查後發現，王男不僅涉及本次腳踏車竊盜案，更身揹竊盜通緝及詐欺通緝等多案。全案在警詢後，已依涉嫌竊盜罪及多項通緝犯身份，將王男移送高雄地方檢察署偵辦。

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