館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日再度前往中國直播，這次他選擇探訪深圳，並請了一名女導遊協助解說。雙方在車上談到兩岸的汽車產業時，館長直言，台灣的車真的很貴，一輛普通的車就要賣100多萬台幣，雙B更貴；女導遊則聲稱，深圳很多人經常換車，「買車好像買白菜一樣」。

館長遊深圳。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長在車上與女導遊討論到兩岸汽車產業的問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長在YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播深圳之旅，他和助理小宇、女導遊在車上談及汽車產業，直言大陸做車會把細節想得非常好，思考已經超越雙B，他以前那台X7要價6、700萬元，卻連冰箱都沒有。助理小宇隨即表示，其實X7沒有很貴，是稅金在貴，在國外沒有很貴。

館長認為，台灣消費者一台車買兩台價，他覺得應該要改，但有人說要保護本土產業，說有3萬至6萬人在這個產業上工作，「保護個屁」，難道要為了這些人犧牲2300萬人的幸福，「我們台灣車真的很貴」。

女導遊說，深圳很多人經常換車，「買車好像買白菜一樣」，尤其新能源車有補貼，各家廠商造車能力也都很強，內裝都很漂亮，她雖然不是很懂車，但從女性、個人觀點看來，內部裝飾真的很漂亮。

館長表示，很多人競爭時就要越做越好，如果所有人都在競爭，自己卻不變好，當然不會有消費者購買，因為一定有人可以做得更好，台灣就是不開放，市場只有一些老牌子在那邊轉，「一起控制市場，一起賣貴，一起賺台灣人的錢。」

女導遊詢問，在台灣開得起車的人是否算有錢？館長表示認同，尤其是開雙B的，一台就要3、400萬台幣，換算下來將近100萬人民幣，但這種車在大陸就很便宜，在台灣卻要一大堆稅。女導遊聽完也立刻表示，大陸這邊100萬人民幣的車，已經是跑車級別的了。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

7/31全台手機大斷訊　中華電信「補償方案」出爐

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

館長深圳直播嘆雙B價差大　當地人曝換車像買菜

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

民眾黨主席黃國昌11日表態投入新北市長選舉，他更強調「要讓自己成為一個最好的選項，在野共推一個最強的候選人，自己從來沒有排斥過這件事情」。對此，網紅「館長」陳之漢被問到看法，他直言，不要重複2024，只要選出的候選人，藍白全力支持，這一次就是要幹掉民進黨，就是這麼簡單。

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香！饕客解答

823大罷免　館長比中指給3字「大烙賽」

館長將造訪比亞迪總部：在台灣買車是搶劫

為何想去看大陸93閱兵？館長「親曝2原因」

關鍵字：

館長深圳

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

