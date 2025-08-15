災後重建條例三讀！預算增至600億　涵蓋農業設施、電力系統

▲立法院院會三讀風災重建特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（15日）三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」。其中重建經費上限600億，協助災區復原，包括農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施等補貼等。

特別條例中規範，丹娜絲颱風災後及728日起連續數日，於台南市、高雄市、嘉義縣（市）及屏東縣等縣（市）發生的豪雨、大豪雨致災的地區；以及台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、花蓮縣及台東縣等縣（市）因此致災地區，範圍由行政院公告。

災區復原重建項目列明十大項，包括「農業設施」，如農路、溫室、農業機具等；「電力系統」，如變電所、配電網、緊急備用電力系統等；「電信系統及有線廣播電視系統」，如電信網路、有線廣播電視系統等；「自來水、瓦斯及燃氣設施」，如自來水設備、瓦斯管線等；「家園及公共設施」，如災損住宅拆除、修繕補助及租金補貼等。

重建項目還包括「水利設施」，如農田水利灌排系統、海岸防護設施、疏濬、清淤及土方清運處理，山坡地整治及土石流防治等；「道路及交通」，如道路、橋樑、邊坡防護及護岸工程等；「環境衛生復原」，如災後廢棄物清理、災後疾病防治等；「社會復原及產業促進」，如災害救助、振興地方產業及企業災後低利貸款、農業天然災害現金救助及低利貸款利息補貼；以及「其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目」。

特別條例經費上限為600億元，視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算。預算編製、執行不受「預算法」第23條、第62條及第63條規定限制。經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。因應各災區復原重建工作的緊急需要，兼顧尊重立法院的預算審議權，定明特別預算案立法程序尚未完成前，中央執行機關得於報經行政院同意後，先行支付一部分，同時送立法院備查。中央政府補助地方執行機關的經費，地方執行機關應依補助的目的及項目支用，不得移作他用。

特別條例及其特別預算施行期間為自公布日施行至明年12月31日止，不過在災後重建復原項目如電力、通訊、水利等項目，施行至後年12月31日止。特別條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

此外，立院也通過附帶決議，現行災害救助法規對淹水戶的補助金額普遍偏低，針對因水災致住戶淹水救助，不受一門牌一戶計算，淹水達50公分以上者，除依「水災災害救助種類及標準」第7條發放救助外，依特別條例每戶發給新台幣2萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，每戶發給新台幣3萬元，行政院承諾遵守此附帶決議。

