政治 政治焦點 國會直播 專題報導

災後重建條例三讀！預算增至600億　涵蓋農業設施、電力系統

▲立法院院會 三讀 風災重建特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會三讀風災重建特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（15日）三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」。其中重建經費上限600億，協助災區復原，包括農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施等補貼等。

特別條例中規範，丹娜絲颱風災後及728日起連續數日，於台南市、高雄市、嘉義縣（市）及屏東縣等縣（市）發生的豪雨、大豪雨致災的地區；以及台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、花蓮縣及台東縣等縣（市）因此致災地區，範圍由行政院公告。

災區復原重建項目列明十大項，包括「農業設施」，如農路、溫室、農業機具等；「電力系統」，如變電所、配電網、緊急備用電力系統等；「電信系統及有線廣播電視系統」，如電信網路、有線廣播電視系統等；「自來水、瓦斯及燃氣設施」，如自來水設備、瓦斯管線等；「家園及公共設施」，如災損住宅拆除、修繕補助及租金補貼等。

重建項目還包括「水利設施」，如農田水利灌排系統、海岸防護設施、疏濬、清淤及土方清運處理，山坡地整治及土石流防治等；「道路及交通」，如道路、橋樑、邊坡防護及護岸工程等；「環境衛生復原」，如災後廢棄物清理、災後疾病防治等；「社會復原及產業促進」，如災害救助、振興地方產業及企業災後低利貸款、農業天然災害現金救助及低利貸款利息補貼；以及「其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目」。

特別條例經費上限為600億元，視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算。預算編製、執行不受「預算法」第23條、第62條及第63條規定限制。經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。因應各災區復原重建工作的緊急需要，兼顧尊重立法院的預算審議權，定明特別預算案立法程序尚未完成前，中央執行機關得於報經行政院同意後，先行支付一部分，同時送立法院備查。中央政府補助地方執行機關的經費，地方執行機關應依補助的目的及項目支用，不得移作他用。

特別條例及其特別預算施行期間為自公布日施行至明年12月31日止，不過在災後重建復原項目如電力、通訊、水利等項目，施行至後年12月31日止。特別條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

此外，立院也通過附帶決議，現行災害救助法規對淹水戶的補助金額普遍偏低，針對因水災致住戶淹水救助，不受一門牌一戶計算，淹水達50公分以上者，除依「水災災害救助種類及標準」第7條發放救助外，依特別條例每戶發給新台幣2萬元；具低收入戶或中低收入戶資格者，每戶發給新台幣3萬元，行政院承諾遵守此附帶決議。
 

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

遭諷從反核轉變成擁核　黃國昌：錯誤的能源政策讓台灣付出慘痛代價

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

普發1萬修正案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算

政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能？

白嗆刪「地方補助636億」追加預算　卓揆傻眼：這是地方首長希望的

政院「大轉彎」普發1萬　王婉諭：立場搖擺的內閣難讓人民信任

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中包含普發現金1萬元，接著行政院14日通過修正條例草案，將預算提高至5900億元。有黨政人士指出，其實特別預算案通過後1個月內就能普發現金，若朝野有共識，最快9月就有機會達成。

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

王鴻薇批普發1萬「一拖再拖」　籲行政院依三讀時程10月底前發放

三黨達共識！災後重建特別條例增至600億元　週五院會拚三讀

災後重建條例院會逕付二讀！　12日邀卓榮泰赴立院報告

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

