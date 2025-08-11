「地牛」是台灣限定！氣象署曝各國地震代表動物　蛇龜象都有

▲台灣每年會發生4萬多起地震。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

台灣每年會發生4萬多起地震，通常是「板塊運動」引起，中央氣象署粉專「報地震」指出，板塊運動其實是距今不到100年的科學發現，此前各地對地震有不同想像，其中多是認為支撐大地的動物晃動引發地震，而台灣的代表動物為牛，因此衍生出「地牛翻身」一詞。

​

氣象署指出，過去常見的地震傳說是以「動物」為基礎，只要支撐大地的動物晃動、翻身、爭鬥，就會引發地震。動物種類因各地文化而異，比如在中國是鰲魚、在日本是鯰魚、在泰國是大象、在蒙古是青蛙、在印度是蛇、在北美洲是烏龜，在台灣則是牛，也就是大家耳熟能詳的「地牛翻身」。

​

氣象署指出，在台灣各個原住民族的地震傳說中，有羊、豬、魚、鹿、熊、螃蟹等動物輪流擔任主角，只是牛依然佔有一席之地，像是卑南族、布農族、賽德克族都有「地牛翻身」的神話。此外，有學者認為，17世紀荷蘭人為了加速開墾，大量引進黃牛和水牛，因此人們對牛懷有特別的感情和敬畏之心，也更能接受「地下住著一隻牛」的說法。

​

氣象署表示，1906年嘉義發生芮氏規模7.1的「梅山地震」，傳聞有民眾在地裂之處看見一條牛尾巴，「地牛」的說法逐漸廣傳；到了1990年代，新聞媒體開始頻繁使用「地牛翻身」一詞，因此牛就成為台灣最具代表性的地震動物。

​

除了動物以外，氣象署也說，在各國的傳說故事中，支撐大地的還有可能是神靈、巨人、繩子、柱子等，只要觸怒神靈、巨人移動、繩柱晃動或斷裂，就會引起地震。