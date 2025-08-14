　
川普最懂玩！專家曝他軍事接管華府真正目的

記者劉邠如／綜合報導

美國總統川普下令引用《華府自治法》第740條接管華府特區，引發外界質疑是在搞「小戒嚴」。不過東海大學政治系教授邱師儀分析，川普此舉其實是展現整頓治安的決心，而這種強硬作風，也正是他過去能擊敗賀錦麗的重要原因。

邱師儀指出，華府雖有民選市長，但實際上由總統與國會共同管轄。川普動用《華府自治法》第740條進行接管並非史無前例，上一次發生是在1968年金恩博士遇刺後，時任總統詹森出動軍隊鎮壓暴動。這次川普還派出800名國民兵，延續他過去在加州、加薩戰爭抗議等事件中動用國民兵的作法。由於國民兵既可由州長指揮，也可由總統調動，屬於低政治性的派兵，也並非首次出現

▲美國總統川普作風雖然被外界視為瘋狂，但專家分析他都有其盤算，目前也能說服多數美國公民。（圖／路透）

▲美國總統川普作風雖然被外界視為瘋狂，但專家分析他都有其盤算，目前也能說服多數美國公民。（圖／路透）

他分析，川普真正的政治盤算，在整頓治安和打擊無證移民，並進一步挑戰憲法第14修正案「出生即公民」的原則。因再美現行制度下，無證移民的孩子只要在美國出生即自動取得公民身分，21歲後還可替父母申請公民權，等於讓整個家庭「一併入籍」。川普的政策就是要堵住這個漏洞，切斷無證移民者，藉由子女入籍而取得公民權的途徑。

邱師儀強調，美國近年治安確實惡化，這是川普訴求能引起共鳴的原因之一。他在芝加哥、洛杉磯、休斯頓、巴爾的摩、舊金山與紐約等地觀察到，許多地方因「零元購」、輕罪免保釋等政策導致犯罪率升高，商家經營困難。2022年疫情重創經濟，加上執法鬆散，使商業環境更加蕭條。此外，芬太尼氾濫讓遊民與吸毒人口急增，舊金山更被形容為從海明威筆下的美麗城市淪為毒品與治安危機的重災區。

在政治版圖上，治安與毒品問題正是川普能在2024年大選擊敗賀錦麗的重要因素。邱師儀指出，多數治安惡化的城市位於民主黨執政的「藍州」，表現不佳讓選民將票投給川普。

不過，他也提到，川普的另一個爭議政策是關稅戰，這與通膨息息相關。他以親身經驗舉例，德州一盒雞蛋從四、五年前的4至5美元漲到5.6美元，一碗牛肉河粉從8、9美元漲到12美元。對專業人士來說，薪資同步成長減輕了衝擊，但對經濟弱勢的白人川粉而言，通膨壓力極為明顯。

通膨的部分原因來自川普對中國、台灣、印度等地課徵關稅，導致掃把、文具、蘋果產品等價格上漲。雖然近期消費者物價指數（CPI）仍屬高檔但可控，邱師儀認為，關鍵在於通膨是否在2026年期中選舉前持續發酵，屆時可能影響國會權力平衡。

至於川普移除史密森學會博物館內彈劾紀錄等爭議行為，邱師儀表示，這是川普用行政手段制衡「覺醒運動」（Woke）與多元文化政策（DEI）的作法，對反對者而言是專權，但川粉卻視為「敢作敢為」。

「信者恆信，不信者恆不信。」邱師儀說，川普深諳美國「贏者全拿」的選舉規則，只要在關鍵州微幅勝出就能拿下全局，因此他會繼續以強硬政策凝聚核心支持者，「你只要能夠５０＋１，就能夠以小擊大，贏者全拿，拿下全局。川普很了解這個遊戲規則，當然他會繼續這樣玩！」

