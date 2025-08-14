國訓中心教練涉家暴！「手插喉嚨」害前女友窒息　高院預防性羈押

▲國訓中心教練黃明嵩多次涉家暴，被高院法官當庭裁定羈押。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

國訓中心直排輪教練黃明嵩，2022年駕車載劉姓前女友途中因情感糾紛失控，不僅在高速公路上威脅「帶妳去死」，還伸手插入女方喉嚨，致其咳血受傷。一審依傷害罪判刑4月，可易科罰金12萬元。高院審理時查出，黃曾遭五名親密伴侶申請保護令，且多次違反並被判刑，法官認有重複施暴之虞，依預防性羈押規定裁定收押。

判決指出，2022年6月23日下午1時許，黃明嵩駕車載劉女行經國道1號林口交流道時，因與另一女子糾紛與劉女爭執。他怒言「妳不是想死嗎？我帶妳去死」、「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「我今天就去死給妳們看，讓妳們後悔，今天就去死」、「我把妳掐死，再去把XX（即另一名女子）殺掉」，並加速駛向北部，下交流道前往新北市新莊找該女子，途中要求劉女撥打電話給對方。

劉女與該女子通話時，對方不願多談。擔心手機錄音被發現，劉女將手機拋出車窗並試圖開門逃離，但車門已上鎖。她遂將腳伸出窗外並高聲求救，黃將其拉回車內，以手指猛插喉嚨，造成喉嚨與小腿受傷，並使她咳血不止。

事後黃將劉女帶回租屋處，不准她離開。當晚，劉家因她失聯報警，黃得知後才放人。新北地院審理時，黃辯稱只是想阻止她喊叫，並無傷害意圖。一審依傷害罪判處4月徒刑，得以12萬元罰金替代，黃不服上訴。

高院本月7日開庭，承審法官林孟皇查明，黃在本案前已遭多名女子聲請保護令，案發後仍有人申請，且他五度違反保護令被判刑。法院認定其具反覆實行傷害、恐嚇等行為之高度風險，依家暴防治法與刑訴法相關條文，當庭裁定羈押。

對此，劉女也在社群軟體上發文，指稱黃明嵩是家暴慣犯，不過一直以來都沒有被重判，讓黃覺得這樣的行為似乎沒問題，因而導致手段愈來愈殘暴、受害者數量也持續增加。

劉女回憶受害的當下，當時黃明嵩將手插入她的喉嚨深處，導致她窒息癱軟、失去意識，不曉得過了多久，才邊咳血邊清醒。若當時沒有醒來，「我恐怕已經不在人世」，黃也將背負殺人罪的罪名。

劉女指稱，如今事件已鬧成這樣，還無法讓黃受到制裁，「在我之後是不是真的要出人命，大家才要正視這個家暴的高度危險性？」

劉女提到，在一審的過程中，他們一直主張強制處分，直到二審才受到正視，非常感謝林孟皇法官的正義，也相當認可當庭羈押的裁定。劉女還說，也很謝謝一審的黃姓檢察官，在最後變更起訴法條，變更成殺人未遂，才能讓二審法官認定有上訴的必要。

劉女最後疑惑，家暴機制是否需要檢討，且司法院的判決書系統相當奇怪，「手機版有的還查不到」。為何黃男前科如此之多，判決書卻查不到過去的家暴令紀錄。

劉女直言，黃男已是家暴慣犯，絕對是高危險族群，「請司法真的該嚴懲就嚴懲，也許就能阻止更多憾事。」