楊柳颱風重創台東農業　縣府爭取全品項救助+免現勘加速復耕

記者楊晨東／台東報導

中度颱風「楊柳」於13日午後13時自台東太麻里登陸，暴風圈橫掃全縣，強風豪雨造成農業災損嚴重。台東縣長饒慶鈴14日與立委黃建賓、議長吳秀華、台東市長陳銘風、議員楊招信及多位農會總幹事會勘災情，並向中央積極爭取「全品項現金救助」，其中釋迦、香蕉、文旦柚等主要作物則申請「免現勘」，以縮短救助程序，協助農友盡快復耕。

饒慶鈴表示，楊柳颱風來勢洶洶，縣府為保障農民權益與提升救災效率，已在第一時間指派農業處邀集台東區農業改良場及農糧署東區分署等單位辦理現地勘查。此次災損包括釋迦與芭樂大量落果或折枝、香蕉大面積倒伏，以及東海岸文旦柚、臍橙等果樹受創，情況相當嚴重。

農業處指出，台東番荔枝（大目釋迦與鳳梨釋迦）種植面積近5,000公頃，香蕉418公頃，主要分布在東河、卑南、台東市、鹿野及太麻里等地，本次均受強風衝擊。縣府已啟動防災應變機制，要求各鄉鎮市公所儘速辦理田間巡查與災情回報，並提醒農友如有農損，須檢附身分證影本、存摺、土地證明文件向土地所在地公所申請救助。

為加快作業，農業處呼籲農友善用農業部開發的「農產業天然災害現地照相」APP（教學網址：https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=3624），拍攝田區遠、中、近景受損照片留存，作為申報與理賠佐證。農業處並設專線（089-327904）提供申請諮詢與協助。