川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

▲川普今年5月宣布斥資1750億美元打造名為「金穹」的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

川普政府主導的飛彈防禦計畫「金穹」（Golden Dome）最新細節曝光，根據《路透社》取得的簡報內容，美國將打造一套結合衛星與地面設備的四層防禦系統，涵蓋本土、阿拉斯加與夏威夷，共計11座短程飛彈陣地，預計2028年完工，預算高達1750億美元（約新台幣5.6兆元）。

根據《路透社》報導，這份簡報以「快行動、大格局！」（Go Fast, Think Big！）為題，於上週在阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）向3000名軍工承包商展示，揭示該計畫的複雜性與規模。

四層防禦設計 陸海空全納入

根據簡報，金穹系統包含1層太空基地與3層地面防線：

太空層：衛星負責偵測與追蹤飛彈，提升預警與攔截效率。

陸基層：由多套飛彈攔截器、雷達系統與潛在的雷射武器構成，可對不同威脅層層防堵。

中西部將增新基地：特別揭露一處位於中西部的新飛彈場，部署洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發的「下一代攔截器」（NGI），與末段高層防禦系統（THAAD）、神盾系統共同組成「上層防禦網」。

此外，這套系統也會納入愛國者飛彈系統與新型「共通發射器」，可靈活部署現有與未來攔截器，構成最後一道防線。

目標攔截「推進段」飛彈 太空攔截成關鍵

川普政府設下2028年完工時程，但目前系統許多細節仍未確定，包括需要多少發射器、雷達與地面站。一名美國官員坦言，「錢很多，但還不確定要花多少。」

截至目前，國會已撥款250億美元（約新台幣8000億元），川普的2026年度預算案也預留453億美元（約新台幣1.46兆元）作為追加預算。

報導指出，金穹的核心目標，是在飛彈進入「推進段」時即加以攔截，這個階段飛行穩定、易於鎖定，因此系統計畫打造可從太空直接攔截的載具。然而，美方尚未完成可在高溫重返大氣層時，同步鎖定敵方飛彈的技術研發。

軍工巨頭雲集 SpaceX意外缺席

簡報中指出，現行參與廠商包含洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、雷神（RTX）與波音（Boeing）等國防巨頭。但引人關注的是，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX並未出現在文件中。

五角大廈表示，目前仍在徵詢業界、學界、國家實驗室與其他政府機關的技術建議，但強調此計畫仍處初期階段，現階段不宜釋出更多資訊。

專案時程緊湊 太空軍上將限期提報告

美國太空軍上將古特萊因（Michael Guetlein）已在7月17日獲任命為金穹計畫負責人。根據國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署的備忘錄，古特萊因需在30天內組成專案團隊，60天內提交初步系統設計，並在120天內提出完整執行計畫，內容涵蓋衛星與地面站布建細節。