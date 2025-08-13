小海星再添新力　航港局公布今年第一階段獲選海員新星14名

▲獲選長榮小海星的洪奕傑同學。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局為鼓勵年輕學子投入航運產業，培育我國海運人才，自111年起推動「海員新星培育計畫」，與社會團體、航商及海事校院攜手合作，建立就學至就業的一條龍培育資源，提供學雜費、住宿費及生活津貼，協助參與學生穩定就學，並順利踏上職涯航道，今(13)日正式公告114年度第一階段獲選名單，共計有14名學生獲選。

航港局表示特別感謝各大航商、博幼基金會及全台各海事院校的支持與投入，使計畫得以持續推動至今。本計畫第二階段也將於9月份開放報名申請，預計於今年12月底前公告第二階段獲選名單。

本次獲選學生中，有多位來自不同背景的小海星脫穎而出，展現年輕學子投身航運領域的熱忱與潛力。如來自國立高雄科技大學輪機工程系的洪奕傑同學，自高中便立志以「跑船」改善家境，因此選擇就讀蘇澳海事輪機科，打下基礎。升上大學後，仍堅定志向選擇海事科系，不僅在校成績優異，更在大二上學期即通過航海人員測驗，邁出航海人生的第一步。

▲獲選萬海小海星的許証傑同學。（圖／航港局提供）

同樣已通過航海人員測驗，就讀高科大輪機系的許証傑同學，亦自高中即擇定求學方向就讀海大附中輪機科，以管輪為人生職涯目標。大學期間也持續精進專業知識，他鼓勵有志加入航運產業的同學，儘早在就學期間取得相關證照，並建議船上工作務必保持學習的心態，勇於發問並持之以恆地維持良好體能狀態，才能在這個領域中長久發展。

▲台北海洋科技大學校長呂耀志(中)與獲選萬海小海星的邱紫晴同學。（圖／航港局提供）

現就讀於台北海洋科技大學航海與航運管理系的邱紫晴同學，雖成長於資源有限的家庭環境，仍憑藉著對航海的興趣與堅定的意志成功錄取本計畫。他表示將持續努力精進英語能力、專業知識及體能，期望未來能學以致用實現目標，更能扛起家庭責任。

▲獲選建華小海星的陳柏軒同學。（圖／航港局提供)

來自屏東琉球的陳柏軒同學，曾隨著爺爺與父親出海捕魚，國中時期便對海洋與船舶產生濃厚興趣。儘管家中條件較為辛苦，常利用課餘時間打工分擔家計，但仍努力實現航海夢想。陳同學於乙級船員訓練班合格結訓後，決定繼續堅實自己的專業學識，進入北海科大航海與航運管理系就讀，他表示：「大學四年我將全力投注於學習專業知識，要靠自己的力量讓家人過得更好，未來也要在海上發光發熱，朝向船長之路邁進。」

▲獲選建華小海星的陳柏軒同學(左)與東琉線客船船長(右)。（圖／航港局提供）

這些學生的故事，展現了「海員新星培育計畫」協助學生勇敢追夢的精神。未來航港局也將繼續與各界攜手合作，深耕海事教育，鼓勵原偏鄉的家庭、青年學子踏入台灣航運產業，讓更多小海星得以綻放光芒。

獲選名單：https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Detail/b7ebe4c5-9b1d-4af5-8966-53573b4934d0?SiteId=1&NodeId=15