　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小海星再添新力　航港局公布今年第一階段獲選海員新星14名

▲獲選長榮小海星的洪奕傑同學。（圖／航港局提供）

▲獲選長榮小海星的洪奕傑同學。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局為鼓勵年輕學子投入航運產業，培育我國海運人才，自111年起推動「海員新星培育計畫」，與社會團體、航商及海事校院攜手合作，建立就學至就業的一條龍培育資源，提供學雜費、住宿費及生活津貼，協助參與學生穩定就學，並順利踏上職涯航道，今(13)日正式公告114年度第一階段獲選名單，共計有14名學生獲選。

航港局表示特別感謝各大航商、博幼基金會及全台各海事院校的支持與投入，使計畫得以持續推動至今。本計畫第二階段也將於9月份開放報名申請，預計於今年12月底前公告第二階段獲選名單。

本次獲選學生中，有多位來自不同背景的小海星脫穎而出，展現年輕學子投身航運領域的熱忱與潛力。如來自國立高雄科技大學輪機工程系的洪奕傑同學，自高中便立志以「跑船」改善家境，因此選擇就讀蘇澳海事輪機科，打下基礎。升上大學後，仍堅定志向選擇海事科系，不僅在校成績優異，更在大二上學期即通過航海人員測驗，邁出航海人生的第一步。

▲獲選萬海小海星的許証傑同學。（圖／航港局提供）

▲獲選萬海小海星的許証傑同學。（圖／航港局提供）

同樣已通過航海人員測驗，就讀高科大輪機系的許証傑同學，亦自高中即擇定求學方向就讀海大附中輪機科，以管輪為人生職涯目標。大學期間也持續精進專業知識，他鼓勵有志加入航運產業的同學，儘早在就學期間取得相關證照，並建議船上工作務必保持學習的心態，勇於發問並持之以恆地維持良好體能狀態，才能在這個領域中長久發展。

▲台北海洋科技大學校長呂耀志(中)與獲選萬海小海星的邱紫晴同學。（圖／航港局提供）

▲台北海洋科技大學校長呂耀志(中)與獲選萬海小海星的邱紫晴同學。（圖／航港局提供）

現就讀於台北海洋科技大學航海與航運管理系的邱紫晴同學，雖成長於資源有限的家庭環境，仍憑藉著對航海的興趣與堅定的意志成功錄取本計畫。他表示將持續努力精進英語能力、專業知識及體能，期望未來能學以致用實現目標，更能扛起家庭責任。

▲獲選建華小海星的陳柏軒同學。（圖／航港局提供）

▲獲選建華小海星的陳柏軒同學。（圖／航港局提供)

來自屏東琉球的陳柏軒同學，曾隨著爺爺與父親出海捕魚，國中時期便對海洋與船舶產生濃厚興趣。儘管家中條件較為辛苦，常利用課餘時間打工分擔家計，但仍努力實現航海夢想。陳同學於乙級船員訓練班合格結訓後，決定繼續堅實自己的專業學識，進入北海科大航海與航運管理系就讀，他表示：「大學四年我將全力投注於學習專業知識，要靠自己的力量讓家人過得更好，未來也要在海上發光發熱，朝向船長之路邁進。」

▲獲選建華小海星的陳柏軒同學(左)與東琉線客船船長(右)。（圖／航港局提供）

▲獲選建華小海星的陳柏軒同學(左)與東琉線客船船長(右)。（圖／航港局提供）

這些學生的故事，展現了「海員新星培育計畫」協助學生勇敢追夢的精神。未來航港局也將繼續與各界攜手合作，深耕海事教育，鼓勵原偏鄉的家庭、青年學子踏入台灣航運產業，讓更多小海星得以綻放光芒。

獲選名單：https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Detail/b7ebe4c5-9b1d-4af5-8966-53573b4934d0?SiteId=1&NodeId=15

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南
被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相
快訊／颱風天出意外！高雄男墜樓死亡
颱風來襲大雨淹慘　「水深到腳踝」現場曝
快訊／台灣女遊客「拍照打卡」日本神社平交道　遭列車撞死
颱風來襲！台北大樓鐵片遭吹落墜道路
芳瑜認了裸照外流！慘遭詐騙
11級強風「吹垮工地鷹架」散落一地慘況曝！屋簷整片崩塌砸車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

「盧秀燕要選總統就要當黨主席」　趙少康：讓朱立倫連任好嗎？

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　立委蘇清泉轟：應下台道歉

823核三重啟公投　賴清德表態投不同意：重啟有「2必須、3原則」

小海星再添新力　航港局公布今年第一階段獲選海員新星14名

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

賴清德表態核三延役投不同意　黃國昌批邏輯錯亂：不是賴說了就算

綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

「盧秀燕要選總統就要當黨主席」　趙少康：讓朱立倫連任好嗎？

郭智輝「睦鄰費」說惹眾怒　立委蘇清泉轟：應下台道歉

823核三重啟公投　賴清德表態投不同意：重啟有「2必須、3原則」

小海星再添新力　航港局公布今年第一階段獲選海員新星14名

綠營內部互批「厭男、厭女」　沈富雄酸：其實大家厭的是賴清德

快訊／不敵楊柳恐怖怪風　福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」倒了

發表會前搶先曝光！Google摺疊旗艦 Pixel 10 Pro Fold亮相

MOUGGAN聯名黃薇「微性感寶藍色衣櫥」！Studio Doe慵懶系居家服太欠買

高雄電影節影展大使曝光！　「長腿男神」施柏宇7百張照片拍到腳抽筋

楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南

4星座秋收豐厚！　天蠍職場創高峰、金牛跳脫舒適圈

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

《鬼滅》炭治郎為何總讓人淚崩？心理師分析「5大特質」打動觀眾

AKB48 TP雙喜臨門推10單！　嘟嘴賣萌甜喊「寶貝」融化粉

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

【擺不正的毛巾XD】姊「毛巾拿反」被2路人提醒還是錯=口=

政治熱門新聞

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

王義川「粉底液失言」吵不停　賴清德3裁示：追求進步價值不停歇

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

更多熱門

相關新聞

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」　航港局宣導遊艇航行安全

交通部航港局今年首度辦理海運安全季活動，結合客船、遊艇、浮具三大主題為主軸，透過宣傳活動提升民眾注意搭船應注意的事項，以及航行安全的重要性；活動於7月1日正式啟動，並以客船安全宣導為首部曲，接下來8月份活動以遊艇為主軸，提醒民眾駕駛或搭乘遊艇務必要注意航行安全事項，多一分準備，少一分風險，希望民眾都能「開船搭船多注意，快樂平安出航去」。

楊柳颱風持續增強進逼　離島交通船8航次停駛

楊柳颱風持續增強進逼　離島交通船8航次停駛

綠能企業誠信研討會　港務公司攜手航港局共創綠能廉潔永續

綠能企業誠信研討會　港務公司攜手航港局共創綠能廉潔永續

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

航港局TAIWAN Hi海運客運品牌輔導認證　共創藍色公路優質環境

航港局推5航線助天災及觀光運輸　營運每趟次最多可領200萬

航港局推5航線助天災及觀光運輸　營運每趟次最多可領200萬

關鍵字：

小海星航港局獲選海員新星14名

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面