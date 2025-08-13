與楊柳搶快！台中男跌落8米深山溝　警消搜救8hrs尋獲

記者鄧木卿／台中報導

台中39歲許姓男子昨（12）天凌晨攀爬烏日區知高圳步道，不料跌落8公尺深的山溝，他痛得打電話求助家人後隨即失聯，警消出動大批人員上山搜尋，憑著豐富的登山經驗，在雜草叢生的山徑中，發現混亂的行走足跡，推測許男可能曾走過這條路，立刻沿著足跡高喊，找了8小時傳來微弱的呼救聲，還好在楊柳颱風侵襲前找到人，否則後果難料。

▲▼台中男子跌落8公尺深山溝，警消人員搜救8小時平安尋獲。（圖／警方提供，下同）

許男昨天凌晨獨自爬山，7點左右打給母親，自述身體不適，喘不過氣，隨後便音訊全無，焦急的家屬找了4小時撲空，11點報案，員警調閱監視器，發現許男最後的身影出現在大肚區王福街2巷口，研判他已進入人煙稀少的山區。

追分派出所警員莊建凡、陳景賀立即入山搜尋，憑藉著豐富的登山經驗，在雜草叢生的山徑中，發現了有人走過的足跡，立刻沿著山徑持續搜尋，並不斷高喊許男，所幸在晚間7點，從遠處傳來微弱的呼救聲，讓所有人的精神為之一振！

搜救人員在崎嶇的山路上繼續摸黑前進，終於在8米深的山溝下，發現動彈不得的許男，消防人員架設繩索，以吊掛方式救起，緊急送醫治療，肋骨斷裂，無生命危險，家屬對於警消與救難協會積極的搜尋，感謝萬分。