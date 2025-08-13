94歲張忠謀現身「橋藝大賽」近況曝光　曾與比爾蓋茲、巴菲特過招

▲94歲張忠謀現身政大「橋藝大賽」，在牌桌上全神貫注。（圖／政大）

記者柯沛辰／綜合報導

94歲台積電創辦人張忠謀近期鮮少公開露面，但熱愛打橋牌的他，上周末現身政大主辦的第二屆「超級大專盃」全國橋藝大賽，不僅以「台大智慧」隊隊長身份出賽，還與全球知名橋牌國手黃光輝等高手同隊出賽，展現對橋牌的深厚熱情。

政大表示，第二屆「超級大專盃」全國橋藝大賽總獎金高達12萬元，來自全國各大專院校的橋藝好手齊聚，展開為期4天的腦力與智慧交鋒，不僅吸引年輕學子熱情參與，更迎來張忠謀等重量級的橋藝前輩同場較勁，最終賽事於10日圓滿落幕。

值得一提的是，94歲的張忠謀牌齡超過70年，最早是在美國留學接觸到橋牌，隨後深陷其中，他曾在訪談中形容橋牌的獨特魅力，「像是一盤沒有盡頭的棋，每一局都是全新的挑戰，必須在有限訊息中做出最佳判斷，還要與搭檔建立高度信任。」

事實上，張忠謀屢屢現身國際橋牌賽事，不僅多次代表台灣征戰國際賽場，還曾與股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲同桌對決。這次他全程投入賽事，精神奕奕，展現對橋牌運動的深厚熱情，也為在場師生帶來無比激勵。

夫人張淑芬過去就曾透露，張忠謀退休後專注在2件事上，一是寫自傳，二是打橋牌。平時除了打牌健腦，張忠謀也每周運動6天，保持規律作息及清淡飲食，是他長壽之道的不二法門。這次參加比賽，張忠謀全神貫注，氣色看起來相當不錯。