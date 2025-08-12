上課到一半突心臟病發！36歲老師痛苦蹲下…死在學生面前

▲教師在上課時突心臟病發當場死亡，死前最後一刻被學生錄下。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

巴基斯坦拉合爾一名36歲教師近日在上課時心臟病發當場死亡，影片在社群上廣為流傳，引發不少討論，一名網友說，「他是一個有品格的人，一位溫和且非常善良的老師。」據悉，心臟病是巴基斯坦男女的主要死亡原因。

據《NEWS18》報導，36歲高中教師艾哈邁德在上課時突然倒下，因心臟病發作當場死亡，這驚人的一瞬間被拍成影片，在社群上廣為流傳，影片介紹寫，「真主召喚時，沒有一刻可以延遲。」也稱艾哈邁德是一名充滿活力、堅定的人。

校方也在臉書證實死訊，並發文說，我們對艾哈邁德的去世深感悲痛，他是男校的一名高年級敬業教師，也是一位全心全意的教育者，用他的知識、善良和奉獻精神觸動了許多人的生命。願真主（SWT）賜予他最高的樂園，並在這艱難時期賜予他的家人耐心和力量。

消息一出，不少網友紛紛留言「願真主提高他的地位，寬恕他的過錯，並賜予他最高的樂園」、「他是那麼愛心且關懷的人，不僅是老師，還是朋友、兄弟，讓我們的學校生活充滿了回憶和歡笑，傳遞著微笑，一個簡單且正直的人」、「他是一個有品格的人，一位溫和且非常善良的老師」。

When Allah calls, there can be no delay for a moment. This was the respected teacher Niaz Ahmed Sahib of Crescent Model School, Lahore, who died suddenly of a heart attack during training. The sudden departure of a seemingly healthy, energetic and determined person???? pic.twitter.com/WrqysZ8wOd — Mudassar Ali (@mudassarali37) July 1, 2025

據世界衛生組織（WHO）的數據，心臟病是巴基斯坦男女的主要死亡原因，儘管這一問題非常嚴重，但巴基斯坦的平均預期壽命已經有所改善。2000年，出生時的平均預期壽命約為61.4歲，到2021年已經增加到66歲，而年輕人因心臟相關的死亡人數日益增加，這仍然令人擔憂。

