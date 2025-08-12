詐助理費431萬！嘉義九頭身女議員戴寧判5年半確定　8/19入監

▲嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，台南高分院以戴寧認罪繳回犯罪所得，心有悔意，改判她5年6月、褫奪公權4年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，一審被重判10年6月，上訴二審後，台南高分院以她改口認罪，並繳回431萬不法所得，且心有悔意，不應情輕法重，今年2月26日改判5年6月、褫奪公權4年，嘉義地檢署今（12）日表示，戴寧判5年6月確定，已接獲最高法院刑事判決之傳真，啟動防逃確保執行程序，傳票已經戴寧簽名，訂於8月19日到案執行。

判決資料指出，戴寧違反貪污治罪條例等案件，前經嘉義地院判有期徒刑10年6月，褫奪公權5年。戴寧及檢察官均不服提起上訴。戴寧於偵查及一審時雖未坦承犯行，惟其上訴後已於二審審理時坦承認罪，並自動繳交其犯罪所得431萬8750元在案，足認一審量刑時之裁量事項已有變動，且有利於被告之量刑事由為一審所「未及審酌」，一審量刑應有失之過重。二審因而判決撤銷原判決關於被告戴寧有罪部分之罪刑、定應執行刑暨沒收、追徵未扣案之犯罪所得431萬8750元部分。

二審法官認為，審酌被告戴寧並無刑案前科紀錄，素行良好，歷任4屆嘉義市議員，係具有社會相當地位之人，長年在嘉義市地方從事公共事務，明知公費助理補助費用並非對議員之實質補貼，應全額支付予實質上擔任公費助理工作之人，竟貪圖公費助理補助款項，假藉聘用公費助理之名義，詐領公費助理補助費用，供己使用，並使公務員將不實事項登載於公文書，足以生損害於嘉義市議會對公費助理費用之管理、核銷等事項，實有不該，3次犯行所詐得之公費助理補助費用合計高達431萬8750元，金額甚鉅，犯後起初於偵查及原審時均否認犯行，後於二審法院審理時已坦承犯行，且自動繳交上開犯罪所得，終知悔悟，態度尚可，犯罪所生損害已有所減輕，依刑法第51條所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則，判定被告戴寧應執行有期徒刑5年6月、褫奪公權4年。

嘉義地檢署今（12）日接獲最高法院刑事判決之傳真，啟動防逃確保執行程序，通知相關部門限制出境、出海，前往戴寧的戶籍地址、居所地及服務處送達傳票，透過電話聯繫，經戴寧親自簽名，已合法送達，定於8月19日到案執行。