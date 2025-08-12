巴拿馬運河問題還沒完　美中聯合國會議針鋒相對

▲巴拿馬運河港口。（圖／路透社）



文／中央社

美中兩國今天在聯合國會議中就巴拿馬運河展開激烈爭論，美方稱北京對這條重要水道的影響力恐威脅全球貿易與安全，中方則說這是美國為控制這條運河製造的藉口。

美聯社報導，本月聯合國安全理事會主席國巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天主持這場關於海事安全挑戰的會議。

國際刑警組織（INTERPOL）秘書長伍基沙（Valdecy Urquiza）指出，這些挑戰包括海盜行為、武裝搶劫、跨國犯罪，以及利用人工智慧（AI）攻擊「網路安全薄弱、暴露程度最高」港口的網路罪犯。



美國總統川普在去年11月贏得大選前，就建議美國應考慮重新掌控巴拿馬運河（Panama Canal），並指控巴拿馬將運河控制權拱手讓給中國；這番言論讓巴拿馬成了各界關注的焦點。

中國駐聯合國代表傅聰在會議中強調：「巴拿馬持續且有效治理運河，為世界航運和貿易發展做出重要貢獻。中方一貫尊重運河永久中立地位，堅定支持巴拿馬捍衛對運河的主權，確保運河的開放和暢通。」

在傅聰之後發言的美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）則對中國「在巴拿馬運河區域，尤其是對關鍵基礎設施與港口營運部分影響力過大」表達擔憂。

此外，謝伊也間接提到中國在南海聲索主權的作為。她說：「中國擴張且非法的海權聲索與強硬行動，顯示其對海洋安全和貿易的威脅。中國在運河區的影響力不僅為巴拿馬和美國帶來風險，更是對全球貿易與安全的潛在威脅。」

傅聰隨後回應謝伊的指控，並強烈抨擊川普政府。他表示：「美國炮製謊言、無端攻擊中國，無非是為其控制運河製造藉口。」

至於南海問題，傅聰說，美國才是「破壞南海和平穩定的最大攪局者」，「中方堅決反對經濟脅迫和霸凌行徑，敦促美方停止造謠生事」。

穆里諾則在發言時強調巴拿馬對運河所有權的主權。他還說，維持運河中立性是抵抗任何特定或全球威脅的「唯一且最佳防禦」。