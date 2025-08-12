大型車、微電車今起可線上報廢車牌　違規上路最高罰10800元

▲微電車報廢車牌，今天起可線上申請。（示意資料圖／公路局）

記者李姿慧／台北報導

為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路局今(12日)宣布，自用大型車、營業車及微型電動二輪車辦理報廢及繳銷，即日起可線上申請和辦理，民眾可隨時辦、免跑監理所。報廢車輛違規上路，可罰3,600元以上、10,800元以下罰鍰。

為提升監理業務申辦便利性，公路局過往已推出「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「車輛回收服務一站通」線上服務，機車及自用小型車車主隨時隨地均可辦理報廢或繳銷登記，不再受空間及時間限制，自109年底推動至今，已完成約60萬件申請案件。

為擴大嘉惠更多族群使用「車牌報廢與繳銷線上申請服務」線上服務，公路局宣布，8月12日起，「監理服務網」的「車牌報廢與繳銷線上申請服務」服務適用對象擴大範圍，增加自用大型車和微型電動二輪車車主，及遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業等汽車運輸業者，大幅節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

辦理民眾只需登入監理服務網會員，並於線上提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌郵寄回監理所站，即可完成登記，系統同時會寄送報廢證明供車主留存。

另自用大型車車主及遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業等汽車運輸業者 如同時有車體回收與車籍報廢需求，則可透過環境部資源循環署「車輛回收服務一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢。

公路局提醒，民眾於線上申請後，須於10日內寄送號牌寄回監理所站，逾期未寄回者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌方可完成登記。此外，完成報廢或繳銷登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3,600元以上、10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。