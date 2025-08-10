審計部揭客運亂象！242趟未驗車載客　170日派異常駕駛

▲公路局透過公路客運動態資訊系統掌握客運逾期未驗車和駕駛資格異常情況。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

審計部最新報告調查，公路客運頻發生逾期未驗車的客運車輛違規載客，過往4年違規242趟次，且還違規派任逾期未參加定期訓練的駕駛行駛，出車日159日，派遣駕照逾期駕駛跑車11日，總計派任資格異常駕駛跑車170天，違規不減反增，增加行車風險。

審計部發現，部分公路汽車客運車輛未依規定期限辦理定期檢驗，且逾期檢驗期間仍出車營運，潛藏道安風險，總計110年到113年逾檢驗期限未辦理檢驗還載客車輛有28輛，4年來違規營運趟次242次，其中110年有47趟次、111年2趟次、112年28趟次、113年飆升至165趟次，112年及113年度呈增加趨勢，且113年較112年增加137趟次，增幅489.29％，違規行為有惡化情形。

▲公路客運違規出車情況。（圖／翻攝審計部官網）

此外，部分公路客運還違規派任逾期未參加定期訓練的駕駛開車，111年到113年有22人，出車日數159日；派遣駕照逾期未審驗的駕駛出車也有6人，出車日數11日，總計客運業者派任資格異常駕駛跑車共170日。

審計部認為，客運逾期未驗車仍出車營運，違規派任逾期未參加定期訓練或駕照審驗逾期的駕駛人出車，潛藏道安風險，公路局雖依規定舉發裁罰，惟客運業者違規派任資格異常駕駛人出車情形不減反增，未能有效發揮遏阻功能，增加行車安全風險，要求交通部督促客運業者強化所屬駕駛人管理作業，確保營業大客車駕駛人駕駛資格完備，提升公共運輸安全。

▲公路客運派遣資格異常駕駛跑車情況。（圖／翻攝審計部官網）

對此，公路局表示，因公路客運每日搭載乘客眾多，公路局對於公路客運車輛定期檢驗、駕駛人定期訓練及駕照審驗均予以嚴格控管，並透過公路客運動態資訊系統進行即時監管及提醒，落實公路客運業人、車管理。

有關車輛定期檢驗部份，公路局表示，透過公路客運動態系統，業者端會提醒業者10日內車輛應定期檢驗訊息；管理端若出現動態系統逾檢出車告警，各區監理所會通知業者立即停派。公路局也將請各區監理所將逾檢出車情形列入定期公司查核項目，並加強相關提醒機制，以落實督導業者依限辦理車輛檢驗。

另外大客車駕駛人定期訓練及駕照審驗部份，公路局表示，透過公路客運動態資訊系統，業者端會提醒業者20日內應換發駕照、駕照審驗、定期訓練之駕駛人訊息；管理端若出現駕駛人資格異常出車紀錄，各區監理所會通知業者停派。公路局已請各區監理所將駕駛人資格異常出車情形列入定期公司查核項目，並持續加強相關提醒機制，以落實督導業者強化駕駛人管理。