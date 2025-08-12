打水仗感染「食腦蟲」　陸男童搶救一個月病逝

▲男童戲水後感染「食腦蟲」，經過一個月的搶救後病逝。（圖／翻攝光明網）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名6歲男童今年6月打水仗之後發燒不止，被檢查出感染了罕見的「食腦蟲」狒狒阿米巴原蟲（Balamuthia mandrillaris）。男童的母親8月11日晚間發出一封公開信，透露兒子已經病逝，並向曾提供幫助的朋友們致謝。

根據《現代快報》報導，男童6月16日打水仗之後，隔天開始發燒，但一直到6月30日才透過腰椎穿刺檢查發現感染狒狒阿米巴原蟲。

▼狒狒阿米巴原蟲的感染途徑。（圖／翻攝美國CDC）



主治的醫師當時表示，狒狒阿米巴原蟲的初期症狀類似腦膜炎，容易誤診，且在侵入中樞神經之後治療非常困難，死亡率高達98%，痊癒的案例在全球都很少見。

經過一個多月的治療，男童仍不幸病逝，他的母親11日晚間發出一封公開信，表示兒子的生命留在了6歲8個月，「請大家給我們點時間，處理完剩下的事情，感謝。感恩所有幫助過我們的朋友們。」

雖然狒狒阿米巴原蟲非常致命，但感染的機率極低，只要避免風險行為就能大幅降低感染風險，包含：溫暖淡水嗆鼻（潛水、跳水）、只用未消毒的水清洗鼻子，以及配戴隱形眼鏡時接觸生水、皮膚傷口接觸到潮濕的泥土等。