「廁所有人」男好心提醒　女大生竟嗆：干你屁事！他暴走國罵K臉

▲星巴克廁所糾紛秒變拳擊場。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投某星巴克爆廁所糾紛！68歲江姓男客人提醒女大生「廁所有人在用」遭回嗆「干你屁事」，劉女離去還罵「矮冬瓜」、「殘障」，江男氣得爆粗口後揮拳擊中她左臉，致腦震盪與臉部挫傷。刑事判拘役30日、可易科罰金3萬元；女大生另求償10萬，法官認逾必要防衛，判賠1萬元及5%利息。

去年5月3日下午，68歲江姓男子在洗手間外洗手時，看到劉姓女大生敲廁所門，因友人林姓女子在內，便好心提醒：「小姐，廁所有人在使用。」沒想到劉女當場回嗆：「干你屁事！」

劉女轉身走向店門口時，繼續辱罵江男「矮冬瓜」、「殘障」。江男聽後情緒失控，邊罵「X你娘」、「不敢」、「王八蛋」等，邊衝上前用右拳擊中劉女左臉，導致她腦震盪、左臉鈍挫傷與左眼疼痛。

劉女事後用手機錄下部分過程並報警，警方調閱錄影、截圖及醫院診斷書，並有在場友人作證，確認江男涉案。

刑事部分，士林地院依傷害罪判江男拘役30日，可易科罰金3萬元。法官指出，雖劉女言語不當，但江男不應因小爭執動手打人，行為「誠屬不該」。

民事部分則判江男賠償劉女精神慰撫金1萬元及5%利息，其餘9萬元駁回。法官認定江男揮拳已逾必要防衛程度，正當防衛主張不成立。