公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

▲東風-100超音速巡航導彈搭載在10x10高機動輪式越野發射車上。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

相隔近6年後東風-100（長劍-100）巡航導彈再次亮相，《央視》在最新的「攻堅」系列報導中展示其發射畫面，但卻保持神祕刻意經過模糊處理呈現，無法觀看到彈頭全貌。據了解，東風-100屬於超音速巡航導彈，最大射程可達3000-4000公里，足以覆蓋整個第一島鏈與關島，全程4馬赫超音速飛行，能夠對遠距離目標進行精確打擊。

這是繼2019年10月1日大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中首次亮相後，東風-100再次的亮相。在影片中這款巡航導彈以雙聯裝的形式，部署在集導彈的運輸、存儲、起豎、發射，以及相關維護保障功能於一體10x10高機動輪式越野發射車上，能大幅提升導彈系統的機動部署和快速反應能力。

▼中國官媒公開東風-100，其發射畫面刻意使用模糊處理。（圖／翻攝自央視）

公開資料顯示，東風-100的研發工作開始於2010年左右，由中國航天科工集團第三研究院負責，該導彈採用垂直發射方式，結合拋物線彈道設計，可以從近乎垂直的角度對目標實施「灌頂式」攻擊，大幅度壓縮敵方防禦系統的反應時間。

在制導方面，東風-100利用慣性制導和北斗衛星導航修正的複合體制確保飛行精度，末段則切換到被動紅外和主動雷達複合制導模式，讓其打擊精度可達米級。過去曾有火箭軍軍官形容，「長劍-10是打一個法國人，長劍-10A是打法國人手中的法棍，而長劍-100打法棍上停著的蒼蠅。」

此外，東風-100的戰鬥部設計靈活多樣，包含高爆、侵徹、子母、燃燒等多種類型，能夠應對不同任務需求，其中鉆地戰鬥部能夠穿透深厚的防護層，對深埋地下目標進行致命打擊。同時還具備打擊海上移動目標的能力，使東風-100成為一種超遠程的超音速反艦武器，提升戰略威懾價值。

東風-100已在火箭軍巡航導彈部隊中服役多年，即便這次《央視》公開發射畫面刻意經過模糊處理，但有分析認為這表明其作戰能力已達到完備狀態。而作為東風系列導彈中編號最大型號，東風-100成為中國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的重要支柱之一。

▼2019年大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中，第一次公開東風-100超音速巡航導彈。（圖／翻攝自搜狐軍事）