　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

我們想讓你知道…https://news.qq.com/rain/a/20250810A03JLP00 https://military.china.com/news/13004177/20250805/48691848.html

▲▼中國官媒再次公開東風-100超音速巡航導彈，其發射畫面刻意使用模糊處理。（圖／翻攝自央視）

▲東風-100超音速巡航導彈搭載在10x10高機動輪式越野發射車上。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

相隔近6年後東風-100（長劍-100）巡航導彈再次亮相，《央視》在最新的「攻堅」系列報導中展示其發射畫面，但卻保持神祕刻意經過模糊處理呈現，無法觀看到彈頭全貌。據了解，東風-100屬於超音速巡航導彈，最大射程可達3000-4000公里，足以覆蓋整個第一島鏈與關島，全程4馬赫超音速飛行，能夠對遠距離目標進行精確打擊。

這是繼2019年10月1日大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中首次亮相後，東風-100再次的亮相。在影片中這款巡航導彈以雙聯裝的形式，部署在集導彈的運輸、存儲、起豎、發射，以及相關維護保障功能於一體10x10高機動輪式越野發射車上，能大幅提升導彈系統的機動部署和快速反應能力。

▼中國官媒公開東風-100，其發射畫面刻意使用模糊處理。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國官媒再次公開東風-100超音速巡航導彈，其發射畫面刻意使用模糊處理。（圖／翻攝自央視）

公開資料顯示，東風-100的研發工作開始於2010年左右，由中國航天科工集團第三研究院負責，該導彈採用垂直發射方式，結合拋物線彈道設計，可以從近乎垂直的角度對目標實施「灌頂式」攻擊，大幅度壓縮敵方防禦系統的反應時間。

在制導方面，東風-100利用慣性制導和北斗衛星導航修正的複合體制確保飛行精度，末段則切換到被動紅外和主動雷達複合制導模式，讓其打擊精度可達米級。過去曾有火箭軍軍官形容，「長劍-10是打一個法國人，長劍-10A是打法國人手中的法棍，而長劍-100打法棍上停著的蒼蠅。」

此外，東風-100的戰鬥部設計靈活多樣，包含高爆、侵徹、子母、燃燒等多種類型，能夠應對不同任務需求，其中鉆地戰鬥部能夠穿透深厚的防護層，對深埋地下目標進行致命打擊。同時還具備打擊海上移動目標的能力，使東風-100成為一種超遠程的超音速反艦武器，提升戰略威懾價值。

東風-100已在火箭軍巡航導彈部隊中服役多年，即便這次《央視》公開發射畫面刻意經過模糊處理，但有分析認為這表明其作戰能力已達到完備狀態。而作為東風系列導彈中編號最大型號，東風-100成為中國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的重要支柱之一。

▼2019年大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中，第一次公開東風-100超音速巡航導彈。（圖／翻攝自搜狐軍事）

▲▼2019年大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中，第一次公開東風-100超音速巡航導彈。（圖／翻攝自搜狐軍事）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

M109A2自走砲首次艙內射擊　第三作戰區重砲操演

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

影／中國052D桂林艦撞上自家海警船　南海黃岩島攔截菲艇變烏龍！

「快奇無人艇」驗證新戰術　19日搭載「勁蜂」無人機打靶船

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

M109A2自走砲首次艙內射擊　第三作戰區重砲操演

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

影／中國052D桂林艦撞上自家海警船　南海黃岩島攔截菲艇變烏龍！

「快奇無人艇」驗證新戰術　19日搭載「勁蜂」無人機打靶船

7歲愛女解剖「舌頭咽喉全不見」！真相曝光　媽媽聽了哽咽

北中南布袋戲名師「大阪世博」聚集演出！北海道狂粉朝聖看哭了

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

快訊／美國賓州鋼鐵廠爆炸「至少10人受傷」　多人受困瓦礫堆下

兩天2死震驚日本拳壇！JBC祭出緊急安全改革方案　縮短比賽長度

《英雄聯盟》全新操控模式「WASD」來啦！新手專用尾兵指示器進PBE

士林華榮市場甜不辣老闆猝逝　江振誠「從小吃到大」不捨發聲了

趙露思喊話公司對質！曝簽約理由「沒想紅」　敗訴恐賠天價違約金

國際火線／搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」！

【一秒都不能忍】大狗狗沒人陪玩眼神超失落　他看到快哭馬上出手！

軍武熱門新聞

中國052D桂林艦撞上自家海警船

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇

無人機偵蒐第三作戰區重砲操演

快奇無人艇搭無人機群攻靶船

泰國內閣拍板「重啟」軍購中國潛艦案

西工大設計　陸第三款六代機曝光

陸製發動機　俄導彈艇海試GG

前陸軍上校15歲加入抗戰游擊隊

菲船撞美艦後　55分後才報告事故

新加坡海軍PO影「曬潛艇大隊」！

東風-100隔6年亮相發射模糊展示

南韓新「艦地戰術導彈」研發成功

印度國會：中國開展洞朗軍備　莫迪卻還打盹

　M60A3戰車苗栗演練「縱深防禦作戰」

更多熱門

相關新聞

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇

南海黃岩島附近海域11日發生中國兩艘艦艇相撞事件，菲律賓指一艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，不慎撞上解放軍驅逐艦。由於菲律賓和印度海軍近日首次在黃岩島海域聯合演習，並宣布建立戰略夥伴關係。因此，中國軍艦互撞事件，有可能是在執法時為了下馬威，操之過急而造成意外。

中國052D桂林艦撞上自家海警船

中國052D桂林艦撞上自家海警船

快奇無人艇搭無人機群攻靶船

快奇無人艇搭無人機群攻靶船

川普拋領土換和平　澤倫斯基拒絕

川普拋領土換和平　澤倫斯基拒絕

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

關鍵字：

東風-100長劍-100巡航導彈火箭軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

家寧半年沒收入「宣布新身分」

楊柳將殺到！7地暴風侵襲率破9成

楊柳來了！專家估周三登陸　強降雨高風險區曝光

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

楊柳吃掉南海水氣變身中颱！鄭明典：環境變有利

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」

快訊／「楊柳」增強為中度颱風　估明天海陸警報齊發

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面