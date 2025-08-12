　
社會 社會焦點 保障人權

人行道騎車被抓　騎士怨警「瞧不起你們是有原因的」再加一罪

記者黃翊婷／台北報導

違規被抓反嗆警？男子阿哲（化名）今年4月間因違規騎車行駛在人行道上，被警員攔停取締，他竟當場氣罵「你只會抓這種東西會不會太扯」、「大家瞧不起你們警察是有原因的」，結果反而害到自己。台北地院簡易庭法官日前審理之後，判處阿哲罰鍰2000元。

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲阿哲在人行道上騎車被警員取締，竟埋怨警員不抓其他人。（示意圖／記者湯興漢攝，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿哲今年4月間被警員目擊騎乘機車違規行駛在台北市大安區一處人行道上，他因為不服取締，當場質疑警員為何不攔檢其他違規的人，警員表明現場僅有一名警力，無法同時舉發其他違規事件，他竟理智斷線氣罵「X的」、「你只會抓這種東西會不會太扯」。

警員立刻勸阻阿哲注意自身言論，阿哲卻還是持續叫罵「你告我啊，太扯了」、「放尊重？這叫給你尊重」，甚至在簽收罰單之後，仍頻頻出言抱怨「大家瞧不起你們警察是有原因的」，結果反而害自己再吃上一罪。

台北簡易庭法官表示，阿哲因騎車的違規行為被警員取締舉發，竟又對警員出言辱罵，顯然違反社會秩序維護法第85條第1款規定，最終認定他在公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，裁處罰鍰2000元，全案仍可抗告。

08/10 全台詐欺最新數據

