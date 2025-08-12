　
兩天2死震驚日本拳壇！JBC祭出緊急安全改革方案　縮短比賽長度

▲▼日本前輕量級拳王浦川大將，8月2日比賽後因急性硬膜下血腫接受開顱手術，9日晚間不幸辭世。（圖／翻攝自IG／hiromasa_7）

▲日本前輕量級拳王浦川大將，8月2日比賽後因急性硬膜下血腫接受開顱手術，9日晚間不幸辭世。（圖／翻攝自IG／hiromasa_7，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本職業拳擊界連2天傳出悲劇，輕量級排名第4的浦川大將與超羽量級拳手神足茂利，8月2日在同場地出賽，雙雙倒下被送醫進行開顱手術都宣告不治，寫下日本拳擊史前所未見的黑暗一頁。對此，日本拳擊委員會（JBC）緊急推動改革，承諾將迅速檢討並公布具體安全措施。

綜合日媒報導，28歲的超羽量級拳手神足茂利（Shigetoshi Kotari）與輕量級拳手浦川大將（Hiromasa Urakawa）8月2日於東京後樂園體育館出賽後，因腦部重創接受手術，最終分別於8日與9日傷重不治。這起同場不同量級比賽內兩名選手接連身亡的事件，引發外界對拳擊賽事安全的強烈質疑。

日本拳擊委員會（JBC）主席兼理事長萩原實在10日的記者會上沉痛致哀，「我向神足選手、浦川選手致以最深切的哀悼，也向他們的家屬致上最深的慰問。過去一周我祈求奇蹟發生，但最終沒能實現。」JBC本部事務局長安河內剛則承認身為管理單位責無旁貸，承諾將迅速檢討並公布具體安全措施。

▲▼日本前輕量級拳王浦川大將，8月2日比賽後因急性硬膜下血腫接受開顱手術，9日晚間不幸辭世。（圖／翻攝自IG／hiromasa_7）

據悉，JBC 與日本職業拳擊協會已決定於8月12日召開緊急會議，並在下月展開進一步安全討論，邀集拳館代表、醫療專家與教練，共同檢視賽前訓練、體能調整、脫水式減重等高風險做法。專家指出，選手在過磅前極端脫水減重，會增加腦部出血風險，這將成為討論重點之一。

作為立即因應措施，JBC宣布將東洋太平洋拳擊聯盟（OPBF）與 WBO 亞太冠軍賽的賽制由 12 回合縮短至 10 回合，以降低長時間激烈對戰的負荷。安河內剛解釋，現今日本拳手的攻擊力愈來愈強，第一回合就能爆發猛烈攻勢，12 回合制可能帶來過高風險。

事實上，職業拳擊比賽過去曾長達 15 回合，直到 1982 年韓國拳手金得九在第14回合不幸身亡後，主要國際組織才將上限改為12回合。然而歷史上仍多次出現悲劇，包括拳王穆罕默德．阿里在1975年「馬尼拉之戰」後坦言，那是他「最接近死亡的時刻」。

