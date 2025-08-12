　
大陸 大陸焦點 特派現場

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...鄰居嚇壞急報警

大陸貴州省貴陽市北京西路附近某住宅社區7日發生一起驚險事件。（圖／翻攝自微博）

▲2名幼童在陽台外玩耍，讓對面嚇得連連驚呼。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省貴陽市北京西路附近某住宅社區，7日發生一起驚險事件。根據畫面，2名幼童竟在13樓陽台外側玩耍，其中1人雙腳懸空，雙手抓住玻璃做出如「引體向上」般的動作，情況十分危險。相關影片曝光後，在網路上引起熱議，不少網友直呼「看得心驚膽戰」。

綜合陸媒報導，現場影片顯示，2名年幼孩童攀爬至陽台外側，毫無防護措施；更可怕的是，其中1名孩童更是整個身體懸空，僅靠雙手抓住玻璃支撐身體，稍有不慎就可能發生墜樓意外。所幸對面樓層的鄰居即時發現，第一時間聯絡社區管理員，成功避免悲劇發生。

影片拍攝者透露，「當時根本不敢大聲呼喊，怕嚇到孩子出事。還好管理員動作非常快，大約2分鐘左右，保全和家長就把孩子救了下來。」當地街道辦公室10日回應，事發時孩子的父親外出辦事，家中並無大人看顧，才導致2名幼童翻出陽台。事件發生後，相關部門已立即聯繫家長，將孩子帶回，並由管委會人員進行提醒與警示。

街道辦人員表示，已敦促家長切勿將孩子單獨留在家中，並建議對家中陽台進行加裝防護設施或整改，防止類似危險情況再次發生。這起事件雖無人員傷亡，但也為家長敲響了警鐘，幼童的安全教育與居家環境防護措施，絕不可掉以輕心。

