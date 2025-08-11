　
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營。（圖／記者陳冠宇攝）

▲交流營團員參訪牧民人家，了解蒙古奶茶製作。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／烏蘭察布報導

「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營近日在內蒙古烏蘭察布市與北京市舉行，參與活動的台灣團員受訪表示，儘管兩岸政治問題無解，還是要繼續交流；放下成見、實際接觸，會發現彼此距離沒有想像中遙遠。

本次交流活動由大陸全國台聯和星雲文化教育公益基金會主辦、內蒙古自治區烏蘭察布市台辦承辦，共有58位台灣原住民與青年參訪烏蘭察布與北京的多個人文與自然景點，並首度獲邀參加那達慕大會開幕式。

談及活動對學生的意義，交流營副團長劉老師表示，來到這麼寬闊的草原，可以讓他們的人生有不同體會、心裡有不同感受，而他自己覺得，看到無邊無際（的草原），「讓我覺得很震撼，然後很舒壓」。

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營。（圖／記者陳冠宇攝）

▲團員走進牧民之家，品嘗蒙古傳統奶製品。（圖／記者陳冠宇攝）

此行也安排學生參訪多處博物館、人文景點，劉老師認為，歷史就是故事，這些故事都在告訴我們，每一個人有多麼努力，值得我們學習。他也很欣賞與讚嘆當地民眾對這片土地的熱情奉獻，「這也在提醒我們自己要加油」。

首次到大陸的團員袁同學表示，令他印象深刻的是內蒙古民眾都很開朗，說話比較直率、直接，也有當地民眾會主動與他交流。他感覺內蒙古的文化很多元、有自己的特色，未來他還想再訪問大陸其他地方、多探索世界。

廖同學是第三次赴大陸參訪，他說，這次最大收穫是了解到不同文化，並嘗試了很多特色美食。談及與當地人的相處，他也認同，內蒙古民眾都很活潑開朗，也會主動找他聊天講話，他很喜歡這樣的交流。

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營。（圖／記者陳冠宇攝）

▲團員參觀四子王旗博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

來自台灣的廣播主持人吳先生受訪時直言，兩岸政治問題現在可能無解，不過文化、旅遊、民生或科技等方面的交流「能夠做的還是要做」，因為人最重要的還是要共同進步，不能因為想法的不同反而往後退。

吳先生強調，不論政治的話，大家可以放下許多既定想法，自己來交流一趟，並實際與大陸民眾接觸，「你就會感覺到彼此的距離，其實沒有你想像中的那麼遠」，雙方也很容易找到思考上的共同點，包括謙讓、禮義廉恥等，「很多想法都是一樣的」。

▼團員赴烏蘭察布市博物館研學。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營。（圖／記者陳冠宇攝）

08/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

