台青赴內蒙古交流　馬曉光：領略草原風采、感受少數民族文化

▲「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營6日安排參觀烏蘭哈達火山地質公園。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／烏蘭察布報導

「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營正在進行，來自台灣的原住民與青年在內蒙古烏蘭察布市與北京市展開藝術交流和參訪。海協會副會長馬曉光表示，歡迎大家來到這裡領略草原的風采，感受少數民族文化。

本次活動由大陸全國台聯和星雲文化教育公益基金會主辦、內蒙古自治區烏蘭察布市台辦承辦。據了解，共58位台灣原住民與青年參與活動，在烏蘭察布期間參訪烏蘭察布市博物館、察哈爾文化博物館、烏蘭哈達火山地質公園，以及輝騰錫勒草原和格根塔拉草原，並參加那達慕大會。

馬曉光在5日的開營儀式上致辭表示，歡迎大家來到這裡領略草原的風采，感受少數民族文化。他說，內蒙古大草原是多民族文化交融的地方，多種文化和文明在這裡相互學習、相互融合、相互借鑑，相信大家來這裡一定能夠感受到中華文化多元而又一體的宏大格局。

▲台灣青年參觀中國薯都馬鈴薯博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

馬曉光還提及，希望同學們不僅自己來，還要帶著身邊的同學來、家人來。他說，兩岸同胞是一家人，只有兩岸青年一起手拉手、心貼心，兩岸關係才能有青春的力量，才能有美好的未來。

烏蘭察布市委常委敖滿斌表示，烏蘭察布是中國古代北方文明的重要發祥地，自古以來就是多民族繁衍生息的家園，游牧文明與農耕文明在此交融，草原文化與黃河文化於此激蕩。此次交流研學之旅精心策劃了一系列豐富多彩的活動。

星雲文化教育公益基金會副理事長張靜之指出，一直以來，我們都堅信，青年是兩岸關係發展的生力軍，文化是連接兩岸同胞心靈的重要紐帶。本次活動創新採用「文化體驗+藝術共創+生態研學」模式，正是希望為兩岸青年搭建一座深度互動的橋樑，讓台灣青年朋友們走進烏蘭察布，觸摸這裡的歷史脈絡，領略多元文化的交融魅力。

▼台灣青年參訪烏蘭察布市博物館。（圖／記者陳冠宇攝）