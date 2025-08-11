楊柳颱風來襲　太平山森林遊樂區+園區8條自然步道明午休園封道

▲太平山遊樂區、鳩之澤及園區內8條自然步道，12日中午12點起預警性休園、封道。（圖／林業宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象局預計今晚（11日）陸續發布海上及陸上颱風警報，台灣各地天氣將受影響。林業及自然保育署宜蘭分署宣布，為確保旅客安全，轄下太平山國家森林遊樂區（含鳩之澤溫泉區）及多條自然步道，將於8月12日中午12點起預警性休園，並同步封閉區內所有自然步道。

太平山遊樂區聯外道路台七線、台七甲線及宜51線等，逢豪雨恐有封閉或中斷之虞，宜蘭分署決定提前採取安全措施。休園期間，園區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道及台灣山毛櫸步道，將全面封閉。原太平山俱樂部最後導覽場次定於10:50結束，蹦蹦車因保養日不開放，園區只出不進，呼籲遊客儘速離園。

此外，宜蘭分署所轄的10條社區型自然步道，包括林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道及金瓜寮魚蕨步道，將於8月12日下午5點起暫停開放。至於羅東林業文化園區，目前維持正常開園，但若宜蘭縣政府宣布停止上班上課，園區將同步休園。

宜蘭分署表示，各場域的恢復開園及步道開放日期，將視颱風警報解除後進行災害勘查及環境整備，並採滾動式調整。民眾可隨時留意太平山官網及官方社群平台的最新公告。颱風期間，分署提醒民眾減少戶外活動，避免前往山區步道，以確保自身安全。