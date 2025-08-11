遭女醫師「帶球騙婚」！泰男暈船砸120萬聘金　慘當接盤俠

▲男子至今拿不回聘金，也見不到母女倆。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名37歲自由業男子小湯（化名）向律師求助，控訴自己遭一名女醫師好友「騙婚」，他借來120萬泰銖（約新台幣107萬元）當作聘金迎娶對方，怎知婚禮結束後，女方卻說，早在婚前就已經懷孕。男子懷疑孩子不是他的種，要求驗DNA卻遭拒，甚至被禁止踏入女方家門，至今小孩出生已10個月，他都沒見過母女倆。

根據khaosod報導，女醫師是小湯的老朋友，兩人是在女方主動追求下交往，後來依照女方的請求舉辦婚禮，儘管他沒錢，還是借來120萬泰銖（約新台幣107萬元）當作聘金。但婚禮不久後，女方卻突然告知他早已懷孕，引起他懷疑，提出要驗DNA，卻被女方與其家人斷然拒絕。

小湯認為女醫師「與他人有染」，玷汙他們兩個的家庭，因此要求女方歸還聘金，但遭到拒絕，還被對方反控「跟蹤騷擾」。

他強調，兩人雖舉辦婚禮，但並未登記結婚，全程都被女方以各種理由拒絕驗DNA、拒絕進家門，讓他對孩子的真實身分感到懷疑，因此向律師求助。

小湯最終發現女方其實早有另一名追求者，兩人早在他與女醫師結婚前就在約會，他也懷疑，女醫師婚前懷孕與此人有關。他強調，如果DNA結果證明孩子是親生，他願意承擔父親的責任，但如今孩子已經快滿10個月，他連一面都沒見過。