生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙胞胎姊姊也罹患卵巢癌　抗癌鬥士勉勵病友勇敢對抗病魔

▲雙胞胎姊姊也罹患卵巢癌，抗癌鬥士勉勵病友勇敢對抗病魔。（圖／記者游瓊華翻攝） 

▲卵巢癌病友玲玲(化名)的雙胞胎姊姊也罹患卵巢癌，日前出席講座勉勵病友勇敢對抗病魔。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

癌症希望基金會日前在台中舉辦健康講座，邀請到多名卵巢癌病友現身分享。一名女病友玲玲(化名)透露，自己歷經18小時手術與多次療程，始終樂觀不放棄，她的雙胞胎姊姊同樣罹患卵巢癌，目前仍在治療中。雖曾因體力下降難以應付日常生活，但她仍穩定工作、積極面對，「抗癌這條路沒有想像中可怕，重點是要願意配合，相信醫師，也相信自己。」

講座中，台中榮總婦女醫學部婦科主任呂建興表示，婦癌治療已邁入精準醫療時代，對於晚期卵巢癌病友，可透過基因檢測判斷是否適合接受化療合併標靶藥物，爭取更長的存活期。

▲雙胞胎姊姊也罹患卵巢癌，抗癌鬥士勉勵病友勇敢對抗病魔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲癌症希望基金會邀請中國醫藥大學附設醫院婦產部婦科主任葉聯舜(右)、台中榮總婦女醫學部婦科主任呂建興(中)及新竹馬偕兒童醫院婦科癌症學科主任張幸治(左)，介紹現代婦癌的注意事項以及癒後方式。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，呂建興也指出HER2蛋白與細胞生長有關，癌細胞若過度表現HER2，會促使腫瘤快速增生，易轉移復發。過去醫界針對這類病友的治療選擇較為有限，但隨著醫療科技的進展，有新藥協助精準治療，為婦癌治療帶來新的可能性。

中國醫藥大學附設醫院婦產部婦科主任葉聯舜則提醒，子宮內膜癌的早期徵兆多為異常出血，特別是停經後出血，或經血量突然增多等，若出現這些症狀，應盡快就醫檢查。此外，子宮內膜癌手術的發展，也從傳統開腹手術進展到微創手術，不僅傷口較小也可更精準取樣切除，針對晚期或轉移個案，臨床上除了手術，還有放療、化療、標靶藥物、抗體藥物複合體(ADC)等選擇。

新竹馬偕兒童醫院婦科癌症學科主任張幸治指出，子宮頸癌早期通常無明顯症狀，可能出現接觸性出血或分泌物異常，定期接受子宮頸抹片與HPV檢測是預防的關鍵。他也提醒，保持良好心情與正面態度對治療成效同樣重要，盼病友能以積極穩健的心態面對康復之路。至於對於已經得過子宮頸癌或是更年期的民眾是否需要接種HPV疫苗。

「前列腺癌、卵巢癌」死亡率上升！

「前列腺癌、卵巢癌」死亡率上升！

衛福部今公布113年國人死因統計結果，其中癌症連續43年位居國人死亡原因第一名，癌症死亡原因中，「前列腺癌、卵巢癌」上升。對此，國健署指出，前列腺癌主要原因是人口老化，該病年齡中位數一直在82歲，另外也和這兩種癌症在篩檢方面比較不被推行有關。

她卵巢癌術後腸皮瘻管反覆裂開　中西醫結合照護助改善

她卵巢癌術後腸皮瘻管反覆裂開　中西醫結合照護助改善

「1婦科癌症」80%一確診就三期！醫嘆：都以為是腸胃問題

「1婦科癌症」80%一確診就三期！醫嘆：都以為是腸胃問題

2寶媽「謎樣液體」狂流3年…竟罹癌！醫：前期幾乎沒症狀

2寶媽「謎樣液體」狂流3年…竟罹癌！醫：前期幾乎沒症狀

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

癌症希望基金會卵巢癌呂建興葉聯舜張幸治

