若8/13遇颱風北市停班課　中選會：核三重啟公投辯論順延一天舉行

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

核三重啟公投將在8月23日投票，中選會也在投票前舉辦5場意見發表會。因應楊柳颱風可能來襲，中選會今（11日）表示，第4場辯論原定於8月13日舉行，若屆時北市府宣布停班停課，將順延至8月14日下午3時舉辦。

氣象署今（11日）表示，颱風楊柳預計13日有機會從花東登陸，今日深夜至明日白天可能發布海上颱風警報，陸上颱風警報則可能落在明天中午前後，但仍有可能調整，颱風周三、四對台灣影響最大。而核三重啟公投辯論第4場將在13日上午10時舉行，正反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生、20歲少女吳亞昕。

因應颱風可能來襲，中選會今透過新聞稿指出，全國性公民投票案第21案第4場意見發表會原定於8月13日舉行，屆時若經台北市政府宣布停止上班，將延期至翌日（8月14日）下午3時舉辦。

中選會說明，依「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」第11條第3項規定，發表會因故無法舉行時，應由中選會改定發表會日期或場所。全國性公民投票案第21案意見發表會自8月4日至8月16日期間辦理，相關期程已於5月23日公告。

此外，中選會提醒，正反方代表人如有更換之必要，請務必於舉辦日前儘速通知，以利後續作業安排，確保發表會順利進行。