拿黃國昌昔批核三言論回敬　反方甘崇緯再喊：節電能省座核電廠

▲核三公投第三場說明會，中選會委員陳月端（中）、反方代表台灣綠黨第23屆共同召集人甘崇緯（左）、正方代表「核能流言終結者」創辦人黃士修（右）。（圖／中選會提供）

記者詹詠淇／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場意見發表會，今（11日）下午舉行第三場說明會，由中選會委員陳月端主持，正反方代表分別為「核能流言終結者」創辦人黃士修與台灣綠黨第23屆共同召集人甘崇緯。甘崇緯拿出民眾黨主席黃國昌曾在2018年批評的核三廠事故問題不斷回敬，包括氫氣洩漏引發火災、3A事故及2013年時任總統馬英九還特地到核三廠long stay ，「結果馬總統long stay變成攏是假」，包含馬總統待在廠房過夜的那一晚，整整84天二號機都處於喪失外部電力狀況。

甘崇緯提到，核三廠不是新型第四代反應爐核電廠，更不是前陣子很紅的SMR，而是座從1978年動工，1984年商轉至今運轉40年，並且已經除役的老舊第二代反應爐核電廠。這次公投主文是，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」這句話聽起來很理性，但我們真的有需要這樣做嗎？台灣真的缺電、缺到必須把一座已經除役的核電廠搬出來重新上陣？

針對缺電說法，甘崇緯指出，從2025年5月17日、核三廠二號停機除役後至今，台灣電力的機備轉容量率有97%時間在10%以上，還天天維持在法定安全的6%以上。每10分鐘備轉容量率，最低還有6.2%，也就是即使在最尖峰、最緊張的時刻，都還有6.2%電量是備而不用的。這代表什麼？「我們沒有因為核電歸零而缺電，電是夠用的」。

甘崇緯說，這幾年持續推動太陽能、風能與儲能設備，已漸漸看到成果，同時台電也規劃新的燃氣機組取代高汙染的燃煤機組。根據經濟部節電計畫，到2027年每年可省下206億度電，而核三廠在還沒有除役的2023年一整年發電也才178億度，「簡單來說我們光靠節電就能省下一座核三，這代表隨著能源轉型推動，即使不用核電，未來我們能發的電量還是會持續成長。」

「既然如此，為什麼我們要冒險重啟一座已經除役的老舊核電廠呢？」甘崇緯指出，核三廠在這40年裡，不是翁立委（翁曉玲）說的，沒發生什麼重大事故，而是個劣跡斑斑的核電廠。

「它不是偶爾出問題而已，而是問題不斷，這些2018年的黃國昌立委有說過，我在這邊再次完整說明給大家聽」，甘崇緯說明，1985年核三廠一號機才剛商轉不到一年，就因為設計缺陷導致氫氣洩漏，並引發火災，一號機因此停機長達1年1個月；1993年核三廠進行大修時，又因為過濾系統故障，導致輻射廢水排出，最後整整挖了247桶污染海沙；而最嚴重的是，2001年3月18日發生的3A事故。

大家都知道核分裂發電必須有冷卻系統支持才能安全進行，甘崇緯說，而日本福島核災會發生關鍵原因，就是因為冷卻系統失效，才導致爐心熔毀，最後發生氫爆，引發接下來一連串嚴重難解問題。2001年核三廠也發生整個配電盤燒掉，2部備用緊急柴油發電機也供電失敗，讓整座電廠全黑長達2個小時，最後從地下室挖出來、從來沒用過的第五台緊急柴油發電機，才幸運地避開核災。

甘崇緯認為，核三廠發生那麼嚴重事情，理論上應該學到教訓，但實際上卻是繼續發生問題。2013年核三廠又發生一場荒謬到令人難以置信的事故，當時台電正在進行二號機變壓器翻修作業，控制室警報燈連續響了84天，但工作人員只當作是維修期間的假警報，完全忽略。

甘崇緯進一步指出，更離譜的是，這84天中，時任總統馬英九還特地到核三廠long stay ，想親自住一晚，向大家證明核三廠很安全。「結果馬總統long stay變成攏是假」，包含馬總統待在廠房過夜的那一晚，整整84天二號機都處於喪失外部電力狀況，這一切竟然沒有人發現，也沒有人通報，就算總統要來了也沒有人阻止。等到翻修結束後，台電才發現原來出大事了，這不禁讓人不寒而慄，此後10多年核三廠仍持續發生緊急停機、跳機事件，一直到今年還因為管理疏失發生火災。

甘崇緯強調，每次檢修、並聯發電還有請總統long stay，都是經主管機關確認無安全疑慮狀況下進行的，在這樣狀況下還是過於頻繁發生事故，而且還發生瀕臨核災事故的風險，「這不是我個人說法，而是原能會跟台電公開資料所列的資訊」。他要詢問大家，這樣一座核電廠要怎麼做到確認安全無慮？這些黑歷史不是人為因素造成風險，而是代表核電廠本身存在系統性風險。

除此之外，甘崇緯說，核三廠面臨更根本不可控因素，斷層風險。「要談到科學，我們當然也不能忽略地質科學」，根據台電開挖槽溝的資料顯示，位於恆春半島上的核三廠廠區正下方，有一條確定的活動斷層叫恆春斷層。3300年前曾經活動，未來有極高機率再次活動，也因此台電後來依據最新地質資料重新進行地震危害分析，結果顯示如果發生大地震，核三廠能承受的地動加速度高達1.384g，這是它原先設計的0.4g的三倍多，就算後來有針對安全停機系統做加強，把耐震值提升到0.72g，但還是根本撐不住1.384g這樣的強震。

不用等到那麼大的地震，核三廠本身地質條件就極度危險，甘崇緯指出，核三廠一號機7渦輪發電機廠房竟然直接蓋在恆春斷層的減裂帶上，也就是地震發生時，廠房可能因為地層錯動而直接被撕裂成兩半。更離譜的是二號機剛好蓋在地質結構背斜軸上面，地震來時，這塊地層可能直接壟起，把廠房往上頂，造成嚴重變形，如果核三電廠因為地震、地層錯動，導致冷卻水管第一分鐘裂開滲漏，第二分鐘就可能斷裂噴水，冷卻水無法循環，反應爐溫度就會失控，接下來就是大家最不願意面對的核災。

甘崇緯指出，這不是假設，是工程上可以預見的風險，當核電廠蓋在這樣地質條件，知道這些風險擺在眼前，真的要讓它重啟？核電是科學，地質也是科學，「我們賭了40年，好不容易等到核三廠除役，為何還要重啟一座那麼不安全的核電廠？」

甘崇緯也詢問黃士修，剛剛提到歐盟說核電是綠電，那請問核三廠發出來的電符合歐盟標準的綠電嗎？歐盟說核能如果要被歸在永續能源的替代方案，必須在2050年前有高階核廢料儲存場正式運轉，且燃料要是ATF，也就是能夠耐事故的核燃料，請問核三廠發的電是歐盟說的永續能源替代方案？