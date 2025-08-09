A片劇情真實上演！灌醉妻子閨蜜　韓男「太太還在家」多次硬上

▲一名韓男趁妻子閨蜜酒醉之際強制猥褻。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

根本就是變態A片劇情再現！南韓慶尚南道金海市一名30多歲的男子A某，去年11月和妻子、妻子年僅20多歲的閨蜜B某在住處內小酌怡情，豈料他竟然趁妻子閨蜜酒醉之際，多次潛入房間「試圖硬上」，造成對方精神上承受巨大衝擊，最後遭到提告，並被判處8個月有期徒刑。

根據《韓聯社》，南韓昌原地方法院刑事3單獨庭今（9）日針對這起強制猥褻案進行宣判，部長法官朴起柱判處該名30多歲的變態A某8個月有期徒刑、須接受性暴力防治教育40個小時，且未來3年內不得在兒童、青少年、身心障礙人士等相關機構就業。

報導指出，A某去年11月和妻子、妻子的20多歲閨蜜B某在慶尚南道金海市的住處內飲酒，不久後B某因不勝酒力而進入房間躺著歇息，豈料A某卻「趁人之危」硬是闖進房間內，對沉睡中的B某伸出變態淫爪。

B某因受到凌辱從睡夢中驚醒，她死命抵抗A某的騷擾。對此，A某便離開房間、前往客廳。然而，過了不久後，食髓知味的A某便又再度進到房間，對B某上下其手。

A某在法庭上辯稱，「我是為了要找耳機，才會走進房間，試著搖醒她（B某），雖然我有晃動她的手臂，但我絕對沒有撫摸她的身體！」

不過，法官卻認為A某的主張只是狡辯。法官透露，B某在遭到強制猥褻以後，以睡衣之姿奪門而出，並哭著向前男友求助，隔天A某甚至傳送訊息向B某道歉，「不好意思，看來我好像是真的瘋了」，加上B某能夠詳細描述遇害過程，因此不接受A某的主張。

部長法官朴起柱痛批，「A某趁著B某（因酒醉睡著）而難以精神反抗之際，加上深知B某是妻子熟識多年的閨蜜，於是他濫用這層信任關係，其罪行相當惡劣，有充分獲得被大眾譴責的餘地。另一方面，B某承受著相當程度的精神衝擊與性方面的羞恥，而A某更以難以接受的藉口為自己辯解，根本沒有反省過錯。」