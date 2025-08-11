快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！能否撐過去就看這一波

▲氣象粉專分析上圖中越鮮紅的區域，代表垂直風切越強，楊柳備受挑戰。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者曾羿翔／綜合報導

楊柳颱風撲向台灣，甚至可能直接穿台，專業氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」11日凌晨分析最新動態，楊柳即將挑戰強風切區域，上圖中越鮮紅的區域，代表垂直風切越強；「楊柳正面對大魔王級考驗，究竟能不能撐過去，就看這一波」。

分析文指出，垂直風切是指高低層風速或風向的差異，會破壞颱風垂直結構，讓乾空氣趁機入侵，削弱核心能量，使颱風增強受阻，甚至減弱，楊柳現正面臨魔王考驗。

▲颱風楊柳可能會成穿心颱。（圖／翻攝自氣象署）



底下許多網友現身留言，「希望垂直風切斬了楊柳」、「楊柳，要懂得知難而退喔」、「消散吧～慢走不送了～」、「拜託別來」、「祝你敗柳」。



中央氣象署10日晚間公布楊柳最新動態，颱風楊柳10日20時的中心位置在北緯 21.4 度，東經 136.0 度，以每小時21公里速度，向西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里，十級風平均暴風半徑 40 公里。

▼預估周三最接近台灣，屆時將帶來強烈風雨。（圖／翻攝自氣象署）



