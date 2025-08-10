2年前詐騙老招「又開始流行」　一掃QR Code麻煩大了：資料全外洩

▲此為偽券。（圖／翻攝自Facebook／全家在這里）

記者曾筠淇／綜合報導

「反正凡是要個資的，都記得多查證一下喔！」台北市議員游淑慧在臉書發文表示，2023年就曾出現的詐騙老招「最近又流行起來」，如果收到要求加好友的禮券，務必多查證，以避免資料外洩、手機被植入木馬程式。

游淑慧在臉書粉專上發文表示，她看到紫星里里長在群組提醒里民，「我才知道這也是詐騙套路！」里長謝佳惠在群組中寫道，「家裡信箱若收到這禮券，立即撕毀，是新詐騙手法，禮券是假的，千萬不能掃碼，否則個資及錢就飛了！已經有人受騙了」。

游淑慧說，她看到訊息後，便詢問市警局，「原來這是2023年就曾出現的詐騙老招數！只是最近又流行起來」。該詐騙的手法就是利用實體印製的禮券，號稱掃描上方QR Code加入好友即可領取。

市警局指出，這種假禮券通常印製精美，還會仿冒超商Logo及活動樣式，讓人難以分辨真偽，但倘若掃描QR Code，除了會被引導加入可疑帳號，還可能跳轉至釣魚網站，要求輸入姓名、電話、銀行帳號等資料，甚至下載App、開啟權限，進而導致手機被植入木馬程式，資料全外洩。

因此游淑慧也提醒，雖然超商有出禮券，但並沒有「掃QR Code加好友領取實體禮券」的活動，凡是要求填寫個資，都要多多查證。

針對禮券，臉書粉專「全家在這里」曾發文澄清過，全家沒有寄送禮券，請大家千萬不要掃QR Code加好友，「辛苦賺的錢錢，絕對不能被這些人騙走」，若有疑問，請洽全家客服詢問