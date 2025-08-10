　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港特首：註冊香港本地公司逾150萬家　創歷史新高

▲▼ 李家超,香港特首,施政報告2023。（圖／路透）

▲香港特首李家超。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超10日在臉書發表《施政·再報告》影片，他在影片中表示，截至上月底，註冊本地公司總數逾150萬間，註冊非香港公司逾15000間，兩項數字均創歷史新高。

根據《香港電台》報導，李家超提到，全球獨一無二的雙向平台功能和優勢，讓香港既能吸引外資來港開拓業務並探索內地市場，又能協助內地企業進軍海外，從2023年1月至今年7月，投資推廣署已協助1333間企業在本港開設或擴展業務，引入1740億元首年直接投資，以及創造逾19000個新增職位。

▲▼ 李家超,香港特首,施政報告2023。（圖／路透）

李家超指出，近年積極聯合香港和內地商界認識不同市場，包括中東和東盟國家，未來會繼續攜手開發更多具潛力的新興市場，為本地和內地商家拓展商機，平衡投資組合，抵禦地緣政治挑戰。

李家超強調，香港持續引入海內外優質企業來港落戶或擴展業務，提振本地經濟、增加就業機會，認為在經濟轉型期要有更好和更有創意的服務和產品，也可考慮結合線上線下的創新營銷方式，迎合市場喜好。

李家超說，香港具有穩定和潛力無限的消費市場，同時可以作為試水跳板，協助海外企業開拓內地市場。

李家超還說，在政府的推動下，駐港公司總數不斷創新高，為本地經濟注入動能，面對複雜多變的地緣政治挑戰和新貿易格局，政府招商引資的步伐不會停，只會越走越穩和越快。

相關新聞

香港回歸28年　李家超：不做安逸停滯者

香港回歸28年　李家超：不做安逸停滯者

香港回歸28年，香港政府舉辦慶祝酒會，特首李家超致詞時表示，香港正值經濟轉型期，面對挑戰和機遇，在一國兩制之下的優勢，香港機遇大於挑戰。同時，他也強調，「強調寧願做艱難的改革者，都不做安逸的停滯者。」

香港國安法5周年　332人被拘捕

香港國安法5周年　332人被拘捕

盤點3年施政表現　李家超：改變港府文化

盤點3年施政表現　李家超：改變港府文化

批美「霸凌野蠻」　李家超：香港將分散風險

批美「霸凌野蠻」　李家超：香港將分散風險

香港立法會選舉12月7日舉行　劍指三成投票率

香港立法會選舉12月7日舉行　劍指三成投票率

關鍵字：

香港特首李家超

