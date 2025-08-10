館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

▲館長大讚好吃。（圖／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前在直播中大力推薦一款澳門美食，直呼是他「吃過最好吃的東西」，外觀像包子，但口感完全不同，皮薄酥脆，裡面包著香甜濃郁的叉燒餡，甜中帶鹹，還形容這道料理是「天堂中的美食」。底下有網友解答，館長說的應該是永利軒的雪影叉燒焗餐包。

館長在直播中分享一款澳門美食，這款叉燒包外觀像包子，外皮焦香帶著白色糖層，入口時會掉屑，皮薄酥脆，裡面包著香甜濃郁的叉燒餡，甜中帶鹹、香氣撲鼻，味道獨特，讓他一口咬下便驚嘆連連，「那個叉燒的味道很特別，跟人家外面做得不一樣。」

館長回憶當時的味道，忍不住喊「好吃！」並表示這是米其林二星餐廳的招牌，吃過一次就難以忘懷，「下次我再直播給你們看。」底下就有饕客解答，館長說的應該是永利軒的「雪影叉燒焗餐包」。

根據「永利軒」官方介紹，招牌點心「雪影叉燒焗餐包」受到許多老饕喜愛，每天早上6時新鮮製作，外層加入牛油、豬油及砂糖，酥脆鬆軟；在點心界深耕超過30年的「點心部主廚」梁曾海，精心烘焙每個包子，細心監控3小時的發酵過程，專注每個細節。

▲招牌點心「雪影叉燒焗餐包」。（圖／翻攝自Wynn Macau 永利澳門FB）

