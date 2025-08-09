　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

西方憂中國武力犯台！金融時報：台灣人更怕「內應」不戰奪權

▲▼國民黨支持者聚集在台北，參加反對罷免運動的集會。（圖／路透）

▲國民黨支持者聚集在台北，參加反對罷免運動的集會。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

英國《金融時報》7日刊出深度報導指出，當西方世界聚焦中國軍事入侵威脅時，許多台灣人更憂心的是，北京透過長期的文化與經濟連結、培養在地協力者，並架空民選政府權力，以「不戰而屈人之兵」的方式從內部接管台灣。報導以天使投資人陳若芬的故事開場，描述她從商界走向街頭，投入罷免國民黨立委的行動，直言「如果我們不阻止他們，我們將永遠失去主權與自由」。

報導引述美國軍事官員警告，解放軍圍台軍演已是攻台「預演」，但華府智庫蘭德公司專家哈羅德（Scott Harold）認為，真正的危險在於中國長期利用台灣複雜的歷史與政治分歧，削弱內部團結，而台灣在建立足以抵禦滲透的政治與社會凝聚力方面，仍舉步維艱。台大學者納赫曼（Lev Nachman）更感嘆，「我從未見過台灣如此分裂。」

《金融時報》回顧，中共慣用利誘、欺騙與脅迫等「統一戰線」手法，並在1949年國共內戰時以「北平模式」說服國民黨守軍不戰投降。近年，中國學者與官媒甚至建議套用此模式對付台灣，前《環球時報》總編輯胡錫進還曾主張，應將台灣「黎巴嫩化」，透過製造內亂削弱社會抵抗力。

▲▼罷免支持群眾。（圖／路透）

▲罷免支持群眾。（圖／路透）

在民進黨2016年重返執政後，北京切斷與中央政府對話，卻選擇性地採購國民黨執政縣市農產品，並在選前招待台灣村里長訪中、資助青年赴中創業及宗教交流，以鞏固文化與情感連結；同時鎖定軍方滲透統戰，2024年涉共諜案件起訴人數達64人。國安局指出，中國對台散布的假訊息較前一年增加六成，TikTok等平台更加速滲透年輕世代。

報導也批評，去年國民黨在國會取得最大席次後，與民眾黨推動多項爭議修法，包括擴權立法部門、削弱行政與司法權，並杯葛大法官提名導致法院癱瘓；同時刪減中央預算、限制國軍反擊中國軍事挑釁。民進黨痛批這是「照習近平劇本奪權」，國民黨則否認，但罷免連署隨之升溫。

賴清德總統近期展開「全國團結十講」，強調團結需「去除雜質」，但此說法遭藍營反擊為「綠共」、甚至比作納粹。中國官媒與社群帳號迅速放大此爭議，將罷免投票包裝成對賴政府「獨裁」的不信任。前立委林濁水警告，疑神疑鬼的氛圍恐嚇跑中間選民，而淡江大學學者陳奕帆則認為，罷免結果顯示選民成熟度，但執政黨仍需提出更佳方案以凝聚社會共識。

陳若芬最後強調，光依賴政治人物不足以抵擋中國影響力，「我們的里長和鄰長往往成為認知作戰工具，現在正是公民自己站出來的時候」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

ET快訊
川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

