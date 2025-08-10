巨蟹瑣事纏身！12星座「最新一週運勢」　天秤得寵愛

▲最新星座運勢，射手有歡樂聚會，天秤得寵愛。（示意圖／視覺中國CFP）
文／辰宇力 ☆ 2025.08.10 - 2025.08.17 星象預測與12星座運勢
水星逆行在本週劃下句點，金土凶象也逐漸淡去，惟仍無法放鬆，本週火星進入天秤，與土海呈現拉鋸角度。社會對話難以聚焦，各種利害關係呈現尖峰相對之勢，但仍有吉象牽引，衝突的目的帶來新世代的演化，但要小心別被捲入個別的天災人禍中。
展望未來７日，#天秤 得寵愛。#白羊 在挑戰中成長。#水瓶 飽飽豐滿。#天蠍 散發魅力。#獅子 遇貴人。#雙子 休息是為了走更久。#摩羯 錢跑出門。#射手 歡樂聚會。#雙魚 補充睡眠。#巨蟹 瑣事纏身。#處女 忙忙又茫茫。#金牛 肩扛重擔。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
8/10 (SUN) : 晴 Sunny
8/11 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/12 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/13 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/14 (THU) : 陰 Cloudy
8/15 (FRI) : 晴 Sunny
8/16 (SAT) : 晴 Sunny
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 天藍、紫
8/10 (SUN) : 雨 Rain
8/11 (MON) : 晴 Sunny
8/12 (TUE) : 晴 Sunny
8/13 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/14 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/15 (FRI) : 陰 Cloudy
8/16 (SAT) : 陰 Cloudy
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 褐、墨綠
8/10 (SUN) : 晴 Sunny
8/11 (MON) : 雨 Rain
8/12 (TUE) : 雨 Rain
8/13 (WED) : 晴 Sunny
8/14 (THU) : 晴 Sunny
8/15 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/16 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/17 (SUN) : 陰 Cloudy
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 藍、藍綠
8/10 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/11 (MON) : 晴 Sunny
8/12 (TUE) : 晴 Sunny
8/13 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/14 (THU) : 雨 Rain
8/15 (FRI) : 晴 Sunny
8/16 (SAT) : 晴 Sunny
8/17 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 紫、淺海綠
8/10 (SUN) : 陰 Cloudy
8/11 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/12 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/13 (WED) : 晴 Sunny
8/14 (THU) : 晴 Sunny
8/15 (FRI) : 雨 Rain
8/16 (SAT) : 雨 Rain
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 綠、黃
8/10 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/11 (MON) : 陰 Cloudy
8/12 (TUE) : 陰 Cloudy
8/13 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/14 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/15 (FRI) : 晴 Sunny
8/16 (SAT) : 晴 Sunny
8/17 (SUN) : 雨 Rain
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
8/10 (SUN) : 晴 Sunny
8/11 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/12 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/13 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/14 (THU) : 陰 Cloudy
8/15 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/16 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 黃、藍
8/10 (SUN) : 雨 Rain
8/11 (MON) : 晴 Sunny
8/12 (TUE) : 晴 Sunny
8/13 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/14 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/15 (FRI) : 陰 Cloudy
8/16 (SAT) : 陰 Cloudy
8/17 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 銀白、藍紫
8/10 (SUN) : 晴 Sunny
8/11 (MON) : 雨 Rain
8/12 (TUE) : 雨 Rain
8/13 (WED) : 晴 Sunny
8/14 (THU) : 晴 Sunny
8/15 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/16 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/17 (SUN) : 陰 Cloudy
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
8/10 (SUN) : 晴 Sunny
8/11 (MON) : 晴 Sunny
8/12 (TUE) : 晴 Sunny
8/13 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
8/14 (THU) : 雨 Rain
8/15 (FRI) : 晴 Sunny
8/16 (SAT) : 晴 Sunny
8/17 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 藍、綠
8/10 (SUN) : 陰 Cloudy
8/11 (MON) : 晴 Sunny
8/12 (TUE) : 晴 Sunny
8/13 (WED) : 晴 Sunny
8/14 (THU) : 晴 Sunny
8/15 (FRI) : 雨 Rain
8/16 (SAT) : 雨 Rain
8/17 (SUN) : 晴 Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 紅紫、黃
8/10 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
8/11 (MON) : 陰 Cloudy
8/12 (TUE) : 陰 Cloudy
8/13 (WED) : 晴 Sunny
8/14 (THU) : 晴 Sunny
8/15 (FRI) : 晴 Sunny
8/16 (SAT) : 晴 Sunny
8/17 (SUN) : 雨 Rain
