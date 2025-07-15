▲2025下半年4星座戀愛運超旺！準備迎接命定桃花，展開一段剛剛好的愛情 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

進入2025年下半年，宇宙的戀愛頻率開始微妙轉變。有些人的心將悄悄被牽動，有些緣分正在默默靠近。特別是水瓶座、雙子座、天蠍座與射手座，愛情運勢將迎來一波溫柔的高峰：新的相遇正在醞釀，感情也在悄悄升溫。

如果你正好屬於這四大星座，不妨放下「順其自然」的想法，讓自己勇敢一點，柔軟一些，去迎接那場可能改變你世界的美好邂逅。

水瓶座｜打開心門，讓愛進來

下半年的人際互動對水瓶來說將特別有感，朋友、工作場合或社群活動中，都有可能出現讓你怦然心動的身影。你們可能因理念契合而靠近，或在一場對話中發現彼此的相似靈魂。請記得，那些溫柔的邀請與真誠的眼神，不只是禮貌，也可能是命運的起點。

雙子座｜旅途中，遇見頻率相同的他

如果說旅行是重新認識自己的方式，對雙子來說，更是打開戀愛之門的關鍵。下半年很適合安排一場療癒身心的小旅行、參加感興趣的講座、藝文活動或文化體驗。你可能在過程中遇見談天說地也不覺疲倦的人，心靈共鳴一旦出現，戀愛就不遠了。

天蠍座｜魅力無需張揚，已然難以忽視

這段時間的你，不需要刻意展現，就已經是目光焦點。不論在聚會、社交活動或工作互動中，你的氣場與神秘感自帶吸引力。對於正在曖昧或剛萌芽的關係，不妨試著更真誠地說出內心感受，會發現愛情並不總是風起雲湧，而是剛剛好地發生。

射手座｜同頻率的生活，是戀愛最好的模樣

2025年下半年，戀愛對你來說不是突如其來的浪漫，而是從生活中的默契開始。也許是在健身房裡遇見步調相近的人，或在工作合作中產生了情愫。對方通常與你在理念或節奏上意外一致，讓關係發展自然流暢。如果你已經有伴，這段時間也特別適合共創目標、並肩前行。

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