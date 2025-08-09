男「出怪招」逃1340元停車費！過程全都錄　業者提告這下慘了

▲桃園市黃姓男子去年9月間，八度駕車進入收費停車場，卻將汽車壓在智能擋板上，導致擋板無法升起以致無法計費免繳1340元停車費，業者調閱監視器察覺後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年9月八度駕車進入平鎮區某收費停車場後，將汽車停放在智能擋板上，或用腳踩，導致擋板無法升起，免繳1340元停車費，業者察覺有異經調閱監視器查出貓膩，憤而報警提告；桃園地檢署偵結依以不正方法由收費設備得財產上不法之利益罪嫌提起公訴。

檢警調查，黃姓男子於9月13日凌晨2時許，將轎車停放在平鎮區某收費停車場後，下午1時許駕車離去，竟未繳交停車費用，黃男食髓知味，自9月14日起至同年月25日，連續八度以相同方式停放該停車場，卻都未繳交停車費用。

停車場業者察覺有異，經調閱停車場監視器才察覺，黃男將車停放有智能擋板停車格時，故意用車輪壓在擋板上，或是以腳踩住擋板，導致擋板無法升起計費，以此方式省去1340元停車費，憤而報警提告。

桃檢複訊時，黃男坦承犯行，檢方根據黃男每次以此方式省去每次120至150元不等費用，總計省去1340元停車費，根據警方提供停車場監視畫面截圖佐證，偵結依以不正方法由收費設備得財產上不法利益罪嫌提起公訴。