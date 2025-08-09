阿里山眠月線2號隧道坍方！廢止自然保留區申請　300遊客受影響

▲阿里山眠月線2號隧道發生土石坍塌。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣阿里山鐵路支線「眠月線」，是不少登山客的秘境打卡地，今(9日)卻傳出2號隧道處發生大型土石坍方，林業及自然保育署嘉義分署表示，為保護遊客安全，8/9至8/10兩天廢止進入臺灣一葉蘭自然保留區申請，影響約300人，後續申請開放時間，將視檢修狀況另行公告。

林業及自然保育署嘉義分署說明，目前林鐵及文資處正進行坍方排除中，現場已圍起封鎖線並公告說明，森林護管人員勸阻請勿進入，已有部分遊客自崩坍處前返回。

經查，8月8日已經核准申請進入臺灣一葉蘭自然保留區有5團18人、8月9日核准進入者有61團282人，已由系統通知聯繫緊急聯絡人尚未進入者請勿進入，已進入者將由嘉義縣消防局阿里山分隊於崩塌清理後協助離開2號隧道。

由於山區天氣尚未穩定以及土石鬆軟仍有新崩塌狀況，後續臺灣一葉蘭保留區進入申請開放，將視檢修狀況另行公告。請民眾隨時留意公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。如有相關問題可至嘉義分署或阿里山國家森林遊樂區FB粉絲專頁留言，或撥打嘉義分署電話05-2787006#391洽詢。

▲已有部分遊客自崩坍處沿原路返回。