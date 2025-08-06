不是紅眼！日本來回機票2666元「比高鐵便宜」　旅遊達人：夭壽喔

▲沖繩來回機票竟比高鐵票便宜。（示意圖／桃機提供）



網搜小組／劉維榛報導

許多人大推出國飛沖繩，不僅航程近、東西便宜又好吃。旅遊達人「布萊N 機票達人」超狂分享，查詢泰越捷11月航班，竟跳出最低2666元且含稅的來回機票，而且並非紅眼班機，讓他不禁狂呼「夭壽喔！」文章曝光後，引發網友高度討論，「比北高來回高鐵便宜」、「搭高鐵去泊港漁市場吃海鮮，三天來回都爽」。

「布萊N 機票達人」在臉書指出，查詢泰越捷航空班機時，11月20日14時45分從台北飛往沖繩，11月25日18時5分從沖繩回程，這趟來回機票竟只要2666元且含稅，讓他驚呼「夭壽喔！飛個日本3000元有找了，而且時間還蠻不錯的。」

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「布萊N 機票達人」還說，儘管促銷票價有含7KG手提行李，如果想來回含15公斤，托運最低也只要4462元。

最後，「布萊N 機票達人」表示，泰越捷航空目前11月至明年2月仍有不少票，但應該會消失的很快，有計畫出國的民眾先搶先贏，如果2000多元的機票買不到，3000多元的也不少，一樣值得下手。

底下網友熱議，「10月之後就算不出海，就當搭高鐵去泊港漁市場吃海鮮，三天來回都爽」、「對於對水上活動沒興趣的人，11月去沖繩氣溫是蠻舒服的」、「比北高（來回）高鐵便宜」。其中也有網友擔心發問，「沖繩的越捷航空誤點跟取消的機率高嗎？」曾搭過的乘客熱心回應，「我自己搭過幾次，都很準時喔！也可以查詢班機的誤點率」。