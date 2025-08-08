侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

▲楊柳颱風持續向西移動。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

楊柳颱風在今（8日）凌晨生成，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》預測2大走向，若「整合後較偏北」，不利於發展之下，楊柳可能逐漸減弱；但如果是「整合後較偏南」就有利於增強，恐將變成中度颱風。粉專直呼，未來48小時是重點，是颱風能否發展壯大的關鍵期。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引下，持續向西移動，路徑變數較低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於是否靠近台灣、侵襲、影響有多大？《台灣颱風論壇｜天氣特急》回應，仍須觀察未來兩天的整合結果，這也將決定後續的發展趨勢。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》進一步預測兩大走向路線，若整合後較偏北（相對位置：台灣正東方），將進入垂直風切較強且乾燥的環境，因不利於它發展，甚至可能逐漸減弱；但如果是整合後較偏南（相對位置：台灣東南東方），將進入風切較弱、環境較有利的區域，有機會持續增強，可達中度颱風。

總而言之，《台灣颱風論壇｜天氣特急》直言，未來48小時楊柳每一步都很重要，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱生成的轉捩點。

底下網友紛紛祈禱，「颱風請原地解散，目前台灣無論北中南東都經不起颱風帶來的風雨」、「天佑台灣，颱風遠離台灣」、「別再來了，南部今年已經重傷了」、「好好珍惜這幾天的好天氣，尤其是發霉的中南部」、「路線真是讓人頭疼，蔬菜又要漲價了」、「拜託不要來」、「這個路線對台東很傷」。

氣象署表示，目前預測資料略有分歧，如果太平洋高壓勢力稍弱，路徑較偏北，看似往台灣靠近，但會進入較不利發展的環境，颱風強度可能減弱，甚至不一定還會是颱風。若太平洋高壓偏強，路徑將較往南偏，通過巴士海峽，環境條件較佳，有利颱風維持強度。

氣象署強調，如果颱風偏南走，但離台灣仍不遠，亦不排除有發警報的可能性，但這部分變數真的還很大，需要再觀察幾天。要先注意的是下周三、下周四颱風的外圍雲系有機會影響台灣的天氣，海況也可能轉差。

▼楊柳颱風2個走法。（圖／氣象署提供）

