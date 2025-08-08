閃過川普「半導體組合拳」？　中芯：本土客戶「完美取代」海外對手

▲中芯國際產品。（圖／CFP）

大陸中心／台北報導

美國總統川普宣布，未來進入美國的半導體產品要課徵100%關稅，震撼國際社會。不過，中國兩大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）與華虹半導體，第二季財報仍展現強勁成長動能，產能利用率大幅提升，接近滿載。

中芯國際聯席執行長趙海軍指出，受中國本地客戶需求強勁影響，產能緊張情況預期將持續到10月，如今中國客戶如今已能「完美取代」海外競爭對手，8吋晶圓訂單5成來自中國，關稅影響營收的程度，預期不到1.3%。

面對川普的「關稅之亂」，趙海軍在業績說明會上表示，原先擔心關稅政策會導致「硬著陸」，可是並未發生，且隨著企業逐步調整策略，關稅帶來的影響可能會逐漸減弱，預期未來壓力可控。

在產能規劃方面，趙海軍表示，中芯國際過去新增的功率器件產能，主要因應戰略客戶（尤其是海外IDM廠商／整合元件製造商）提供整套產品方案的需求，目前已呈現供不應求；未來公司不會進入主流功率產品代工市場，也不會建立超出客戶需求的多餘產能，將依據國際客戶China for China的策略，配合建立SiC、GaN等第三代半導體產能，持續優化技術布局。

曾在英特爾工作30年的華虹總裁白鵬則表示，第二季產能利用率達到108.3%，創下近幾個季度以來新高，遠高於第一季的 102.7%、去年同期的 97.9%，這一數字創下近幾季新高，反映市場需求持續旺盛。